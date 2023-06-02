В Силламяэ нашли строителя велодорожки на променаде

В Силламяэ подводят итоги тендера на строительство новой велосипедно-пешеходной дорожки, соединяющей бульвар Мере и Мяннику теэ со стороны улицы Павлова. Как сообщает новостной портал Rus.ERR, победителем конкурса ценовых предложений признали фирму Jõhvi KEK, но ее предложение почти на 200 тысяч евро превысило планируемый бюджет.