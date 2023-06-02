В Силламяэ нашли строителя велодорожки на променаде

В Силламяэ подводят итоги тендера на строительство новой велосипедно-пешеходной дорожки, соединяющей бульвар Мере и Мяннику теэ со стороны улицы Павлова. Как сообщает новостной портал Rus.ERR, победителем конкурса ценовых предложений признали фирму Jõhvi KEK, но ее предложение почти на 200 тысяч евро превысило планируемый бюджет.
Депутаты Силламяэского горсобрания приняли решение наделить управу полномочиями подписать договор на предложенных ценовых условиях. такое решение поддержали 16 депутатов от правящей фракции Центристской партии, а оппозиция в лице четырех народных избранников была против.
Как пишет Rus.ERR, условия тендера предусматривают, что строительные работы должны быть проведены до 31 октября.
Общая протяженность будущей дорожки - 830 метров. Помимо строительства самой дорожки, вдоль нее будет установлено новое освещение, сделано озеленение, возведены по длине зоны отдыха и различные игровые и спортивные элементы, будут и спуски к морю.