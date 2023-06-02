Пассажирский поезд Нарва-Таллинн столкнулся с автофургоном

Как сообщает Rus.ERR, сообщение об аварии на железнодорожном переезде Виру-Кабала в волости Винни Ляэне-Вируского уезда поступило в центр тревоги в 20.00.

По предварительной информации, водитель фургона "Citroen" проигнорировал красный сигнал светофора и выехал перед пассажирским поездом, в результате чего произошло столкновение.

По данным Rus.ERR, водитель фургона и пассажир были доставлены в больницу. Люди в поезде не пострадали. Также сообщается, что 37-летний мужчина, управлявший фургоном, был трезв и имел водительские права.