Пассажирский поезд Нарва-Таллинн столкнулся с автофургоном

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Нарва-Таллинн вечером 2 июня, столкнулся с автофургоном на переезде в Кабала в Ляэне-Вирумаа. Об этом сообщил новостной портал Rus.ERR.
Как сообщает Rus.ERR, сообщение об аварии на железнодорожном переезде Виру-Кабала в волости Винни Ляэне-Вируского уезда поступило в центр тревоги в 20.00.
По предварительной информации, водитель фургона "Citroen" проигнорировал красный сигнал светофора и выехал перед пассажирским поездом, в результате чего произошло столкновение.
По данным Rus.ERR, водитель фургона и пассажир были доставлены в больницу. Люди в поезде не пострадали. Также сообщается, что 37-летний мужчина, управлявший фургоном, был трезв и имел водительские права.
В аварии пострадал поезд, следовавший по маршруту Нарва-Таллинн, который отправился из Нарвы в 19.18. Поезд не может продолжать движение, и пассажиров доставят в пункт назначения на автобусах.