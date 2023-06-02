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Пассажирский поезд Нарва-Таллинн столкнулся с автофургоном

Северное побережье
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Mihkel Maripuu

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Нарва-Таллинн вечером 2 июня, столкнулся с автофургоном на переезде в Кабала в Ляэне-Вирумаа. Об этом сообщил новостной портал Rus.ERR.

Как сообщает Rus.ERR, сообщение об аварии на железнодорожном переезде Виру-Кабала в волости Винни Ляэне-Вируского уезда поступило в центр тревоги в 20.00.

По предварительной информации, водитель фургона "Citroen" проигнорировал красный сигнал светофора и выехал перед пассажирским поездом, в результате чего произошло столкновение.

По данным Rus.ERR, водитель фургона и пассажир были доставлены в больницу. Люди в поезде не пострадали. Также сообщается, что 37-летний мужчина, управлявший фургоном, был трезв и имел водительские права.

В аварии пострадал поезд, следовавший по маршруту Нарва-Таллинн, который отправился из Нарвы в 19.18. Поезд не может продолжать движение, и пассажиров доставят в пункт назначения на автобусах.

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