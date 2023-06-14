ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ В Оруском парке в течение одного дня будут звучать рэп и джаз, морские песни и опера

В первый раз это мероприятие состоялось 19 августа прошлого года, когда публика до самой полуночи могла наслаждаться световыми инсталляциями, концертами и поэзией в разных уголках парка.

Руководитель сферы культуры Тойлаской волости Кайса Пукк сказала, что было желание повторить мероприятие. Однако поскольку мероприятие при поддержке Фонда интеграции должно состояться не позднее конца июня (для проведения "Вечерней красоты в Оруском парке" Тойлаский центр спорта и культуры получил пособие в размере 25000 евро. - Ред.), то организаторам придется его адаптировать к условиям не темной ночи, а белой.

Kaisa Pukk. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Идея "Вечерней красоты" осенила во время плавания Руководитель сферы культуры Тойлаской волости Кайса Пукк: - Идея "Вечерней красоты в Оруском парке" родилась в прошлом году одним весенним утром во время плавания в бассейне. У меня была большая проблема с тем, как запомнить всю программу - надо было бы иметь на обоих концах дорожки по блокноту и ручке, чтобы записывать идеи. Когда я вышла из воды, сразу рассказала об этом [директору Тойлаской волостной библиотеки] Леа Ранд, которой эта идея понравилась. Вместе мы собрали наши мысли на бумаге и визуализировали мероприятие.