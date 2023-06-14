17 июня Оруский парк в Тойла превратится в гигантский концертно-художественный зал - вновь состоится "Вечерняя красота в Оруском парке".
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ В Оруском парке в течение одного дня будут звучать рэп и джаз, морские песни и опера
В первый раз это мероприятие состоялось 19 августа прошлого года, когда публика до самой полуночи могла наслаждаться световыми инсталляциями, концертами и поэзией в разных уголках парка.
Руководитель сферы культуры Тойлаской волости Кайса Пукк сказала, что было желание повторить мероприятие. Однако поскольку мероприятие при поддержке Фонда интеграции должно состояться не позднее конца июня (для проведения "Вечерней красоты в Оруском парке" Тойлаский центр спорта и культуры получил пособие в размере 25000 евро. - Ред.), то организаторам придется его адаптировать к условиям не темной ночи, а белой.
Идея "Вечерней красоты" осенила во время плавания
Руководитель сферы культуры Тойлаской волости Кайса Пукк:
- Идея "Вечерней красоты в Оруском парке" родилась в прошлом году одним весенним утром во время плавания в бассейне. У меня была большая проблема с тем, как запомнить всю программу - надо было бы иметь на обоих концах дорожки по блокноту и ручке, чтобы записывать идеи. Когда я вышла из воды, сразу рассказала об этом [директору Тойлаской волостной библиотеки] Леа Ранд, которой эта идея понравилась. Вместе мы собрали наши мысли на бумаге и визуализировали мероприятие.
В то же время пособие позволит устроить "Вечернюю красоту в Оруском парке" с бюджетом в три раза большим, чем в прошлом году, и мероприятие опять будет бесплатным для посетителей.
- Инсталляции, конечно, будут, но упор сделаем на визуальную, а не на световую сторону. Существуют также такие инсталляции, которые эффектны не только в темное время: например, лесные зеркала, лебединая семья и другое, - объяснила Кайса Пукк.
Молодые таланты смогут показать себя
Самую большую роль вечером 17 июня будет играть все-таки музыка. Организаторы оборудуют три большие концертные зоны, в которых будет представлена музыка самых разных стилей - от рэпа до R&B, от gypsy jazz до морских песен, от балета до оперы.
Газон у павильона на площадке с флагштоком будет предоставлен молодым талантам: там выступят разноплановая певица Инга со своим трио, зажигательный ансамбль "Välk" и рэпер Sammalhabe. На дворцовой площадке покажут балетное представление, а также выступит представитель gypsy jazz "Titoks". В вечернем концерте примет участие тенор Оливер Куузик, а в порту Марко Матвере будет исполнять песни о море.
- Программа плотная, и чтобы посмотреть все, придется много походить, - сказала Кайса Пукк.
Мероприятию добавят красок улицы эстонской еды и дизайна. Пяйтеский парк животных ознакомит со своей деятельностью, а желающие смогут за дополнительную плату покататься на двуколке или верхом на лошади. О закусках и напитках позаботятся парковые и портовые организаторы общепита.
Отличается от паркового традиционного мероприятия
Чем же "Вечерняя красота в Оруском парке" отличается от имеющего давние традиции променада Оруского парка - мероприятия, на котором нынче можно будет услышать Койта Тооме вместе с "Noorkuu"?
- Променад Оруского парка создали, чтобы отметить День восстановления независимости. А "Вечерняя красота" родилась, скорее, для того, чтобы продемонстрировать возможности Оруского парка и установить сцену там, где она никогда не была, - объяснила Кайса Пукк.
Она добавила, что променад связан с дворцовой площадкой и может там оставаться, ведь людям не понравилась мысль о перемене места. "А "Вечерняя красота" в очень большой степени основана на проектах, на средства бюджета Тойлаской волости устраивать ее не получилось бы".
Руководитель сферы культуры хочет, чтобы в следующем году "Вечерняя красота" появилась наряду с Оруским парком в Кохтла-Нымме.
- Вероятно, рядом с шахтным музеем, где тоже можно поиграть разными сценами. Фестиваль "Голос гор" был очень хорошим тому примером. Я чувствую, что Кохтла-Нымме был бы достоин своего имиджевого мероприятия, каковым в Тойла служит променад Оруского парка, в Вока - фестиваль на пруду, а в Сака - пикниковая сцена Пости. Формат "Вечерней красоты" хорош тем, что в течение целого дня могут происходить разные вещи.