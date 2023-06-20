ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Куда отправиться с детьми в Ида-Вирумаа?

Ханна Виллберг, менеджер по маркетингу туристического кластера Ида-Вирумаа и мать пятилетнего сына Кендрика, делится советами, что интересного можно предпринять вместе с детьми в Ида-Вирумаа.
* Болотные тропы
- Когда мы вернулись из Грузии в прошлом году (Ханна, ее спутник жизни Марио и маленький сын Кендрик несколько лет пробовали жизнь чайных фермеров в Грузии. - Ред.), первыми местами, которые мы посетили, были Селисоо и походная тропа Котка. Мы сделали себе бутерброды и чай в дорогу и просто гуляли на природе, потому что природа здесь совсем другая, чем в Грузии, где мы долго пробыли.
На мой взгляд, приключения на природе с детьми - это круто, продаем идеи походов для детей с пикником. Для ребенка это совсем другое дело, когда ты кладешь бутерброды в пакет и наслаждаешься ими на природе. Мы, скорее, люди природы.
* Городские променады
- Нельзя не упомянуть наши променады в Силламяэ и Нарве. Здорово, что там подумали и о детях. Например, когда прошлым летом после долгого перерыва я попала на Нарвский речной променад, я снова потеряла дар речи. А сколько я слышала эстонского языка на Силламяэском морском променаде! Люди приходят и наслаждаются тем, что там предлагается.
* Причудье
- Летом обязательно нужно поехать на Чудское озеро. Я сама в детстве проводила летние месяцы у Чудского озера, и сейчас мы довольно часто там отдыхаем летом. Мы проводим много времени в саду нашей дачи, но мы также ходим на игровые площадки, например, в Алайыэ есть классная игровая площадка, где детям есть чем заняться.
* Оруский парк и тойлаский пляж
- Мы с семьей часто бываем в Оруском парке в Тойла, для нас это очень уютное место, а прогулка с подъемами и спусками для ребенка является настоящим походом. Также гуляем в Тойла вдоль моря, где есть несколько заведений питания и морская баня, куда хочется сходить с ребенком, когда вода потеплеет.
* Кивиылиский центр приключений
- Думаю, летом было бы здорово посетить Кивиылиский центр приключений. Мы не были там с семьей летом и обязательно туда съездим. Там столько разных аттракционов, что во время "SeiklusFest" я смогла осмотреться больше: лодки, пожарная академия, высотный парк приключений... Более опытные мамы, побывавшие в центре приключений, говорят, что детей оттуда трудно увести, потому что там так много интересного.