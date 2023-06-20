ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Куда отправиться с детьми в Ида-Вирумаа?

* Болотные тропы

Кендрик жует бутерброд на пешеходной тропе Котка. Фото: Erakogu

- Когда мы вернулись из Грузии в прошлом году (Ханна, ее спутник жизни Марио и маленький сын Кендрик несколько лет пробовали жизнь чайных фермеров в Грузии. - Ред.), первыми местами, которые мы посетили, были Селисоо и походная тропа Котка. Мы сделали себе бутерброды и чай в дорогу и просто гуляли на природе, потому что природа здесь совсем другая, чем в Грузии, где мы долго пробыли.

На мой взгляд, приключения на природе с детьми - это круто, продаем идеи походов для детей с пикником. Для ребенка это совсем другое дело, когда ты кладешь бутерброды в пакет и наслаждаешься ими на природе. Мы, скорее, люди природы.

* Городские променады

- Нельзя не упомянуть наши променады в Силламяэ и Нарве. Здорово, что там подумали и о детях. Например, когда прошлым летом после долгого перерыва я попала на Нарвский речной променад, я снова потеряла дар речи. А сколько я слышала эстонского языка на Силламяэском морском променаде! Люди приходят и наслаждаются тем, что там предлагается.

Силламяэский морской променад. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нарвский речной променад. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Кендрик развлекается на игровой площадке в Алайыэ. Фото: Erakogu

* Причудье