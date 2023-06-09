ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Десять крупных событий в Ида-Вирумаа

Слет охотников

Всеэстонский слет охотников, представляющий собой большой народный праздник, на который приглашены как охотники, так и все заинтересованные лица, пройдет в этом году 7-9 июля около шахтного музея в Кохтла-Нымме.

На слете можно будет посмотреть профессиональные соревнования охотников, такие как игра на манке, на охотничьем роге и другие. В мастер-классах поделятся секретами приготовления блюд, выпечки хлеба, пивоварения, а также мыловарения. А вечером выступят ансамбли "Terminaator" и "Shanon". Отт Лепланд и Рейн Раннап исполнят вечные хиты группы "Ruja". И, конечно, прозвучит "Sina olid metsa minemas ja mina olin metsast tulemas...", ставший гимном лесничих и охотников.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Концерт у маяка

Семья уроженца Йыхви актера Гуйдо Кангура уже много лет предлагает летний концерт с приятной атмосферой на берегу Чудского озера. "Я очень счастлив и сентиментально тронут тем, что здесь так много людей. У меня просто нет слов. Люди слушают музыку, и я так счастлив", - сказал Гуйдо Кангур по окончании прошлогоднего фестиваля.