ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Десять крупных событий в Ида-Вирумаа

Десять крупных событий в Ида-Вирумаа.
Концерты на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
Хутор Пости семьи Ныммисте, расположенный в Сака недалеко от Кохтла-Ярве, в последние годы стал одним из излюбленных мест для любителей летней музыки. Десять концертов с мая по сентябрь во многие воскресные вечера.
Этим летом на пикниковой сцене, построенной хозяином хутора Тоомасом Ныммисте, выступят Лаури Лийв и Олав Эхала, Мартен Кунингас и Роберт Линна, Калле Сепп и Микк Таммепыльд, ансамбль "Tuberkuloited" и несколько других эстонских музыкантов.
По словам Ныммисте, в организации серии концертов участвует вся семья, и артисты выбираются также исходя из того, что нравится семье и друзьям. Предыдущие годы показали, что другим также нравится их вкус.
В прошлом году концерты посетили более тысячи человек. Гостям предлагаются пирожные, салаты и напитки, приготовленные на собственном хуторе.
Нарвский городской забег
Крупнейшее мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа, на старт которого в этом году выйдет более 5000 участников. Это крупное мероприятие сменило название: проходивший раньше как Нарвский энергетический забег праздник любителей народного спорта нынче называется Нарвским городским забегом. Но содержание во многом такое же, с той лишь разницей, что в этом году программа разделена на два дня и является частью Дней города Нарвы. Какое еще спортивное соревнование могло бы пройти вдоль границы Европейского союза и России на берегу реки Нарвы?
В качестве пролога 9 июня состоится 3-километровое шествие от пляжного здания до Ратушной площади, где расположится соревновательный центр забега. Там же состоится вечерний концерт, на котором выступит Nublu. 10 июня, как и в предыдущие годы, запланирован полумарафон, где также определятся чемпионы Эстонии, а также бег и ходьба на 5 км. На финише Анне Вески поприветствует участников своими песнями.
- Движение и ходьба доступны каждому, независимо от пола, возраста и веса, - сказала мэр Нарвы Катри Райк, которая также зарегистрировалась в качестве участника на 5-километровую дистанцию. - Мы заставим двигаться весь город, и я верю, что в этот день в Нарву приедут люди также из других уголков Ида-Вирумаа и со всей Эстонии.
Йыхвиский международный вечер легкой атлетики
Можно предположить, что 16 июня в Йыхви отправится большинство истинных болельщиков легкой атлетики, которым нравится своими глазами наблюдать за выступлениями лучших спортсменов с трибун стадиона. Спустя несколько лет такая возможность откроется и в Эстонии.
На стадионе имени Хейно Липпа в этот вечер пройдут международные легкоатлетические соревнования самого высокого уровня в Эстонии за последние годы. Например, в метании диска будут состязаться олимпийский чемпион Даниэль Столь из Швеции и чемпион мира Кристьян Чех из Словении, а также еще два спортсмена, чей личный рекорд превышает 70 метров: швед Симон Петтерссон, завоевавший серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, и ямаец Федрик Дакрес.
Помимо метания диска, в программе легкоатлетического вечера в Йыхви еще 13 дисциплин, в которых, помимо лучших эстонских спортсменов, будут соревноваться представители более чем десяти стран.
"Вечерняя красота в Оруском парке"
17 июня в рамках мероприятия "Вечерняя красота в Оруском парке" парк в Тойла превратится в гигантский концертно-художественный зал.
Организаторы создадут три большие концертные зоны, где прозвучит музыка разных стилей: от рэпа до R&B, от gypsy jazz до морских песен, от балета до оперы. Газон у павильона на площадке с флагштоком будет предоставлен молодым талантам. На дворцовой площадке покажут балетное представление, а также выступит представитель gypsy jazz "Titoks". В вечернем концерте примет участие тенор национальной оперы "Estonia" Оливер Куузик, а в порту Марко Матвере будет исполнять песни о море.
Мероприятию добавят красок улица эстонской еды и дизайна, выставки и мастер-классы.
Летний музыкальный фестиваль "Музыка 7 городов"
Этот фестиваль и лето Ида-Вирумаа срослись. В этом году он уже отмечает свое 25-летие, что подтверждает: это музыкальный фестиваль с самой долгой историей в Ида-Вирумаа. За это время перед ида-вируской публикой выступили сотни артистов.
Для этого фестиваля "Eesti Kontsert" приведет музыкантов, исполняющих классику, эстраду, джаз и другие стили, в захватывающие места Ида-Вирумаа. В итоге исполнители и слушатели получат впечатления, которые запомнятся надолго.
Конец июня и начало июля будут насыщены музыкой, стоит следить за программой и выбирать своих самых любимых артистов. В этом году в концертной программе фестиваля участвуют Отт Лепланд, Лаура, Лаури Лийв и Йохан Рандвере, Герли Падар и многие другие любимые эстонские музыканты.
Слет охотников
Всеэстонский слет охотников, представляющий собой большой народный праздник, на который приглашены как охотники, так и все заинтересованные лица, пройдет в этом году 7-9 июля около шахтного музея в Кохтла-Нымме.
На слете можно будет посмотреть профессиональные соревнования охотников, такие как игра на манке, на охотничьем роге и другие. В мастер-классах поделятся секретами приготовления блюд, выпечки хлеба, пивоварения, а также мыловарения. А вечером выступят ансамбли "Terminaator" и "Shanon". Отт Лепланд и Рейн Раннап исполнят вечные хиты группы "Ruja". И, конечно, прозвучит "Sina olid metsa minemas ja mina olin metsast tulemas...", ставший гимном лесничих и охотников.
Концерт у маяка
Семья уроженца Йыхви актера Гуйдо Кангура уже много лет предлагает летний концерт с приятной атмосферой на берегу Чудского озера. "Я очень счастлив и сентиментально тронут тем, что здесь так много людей. У меня просто нет слов. Люди слушают музыку, и я так счастлив", - сказал Гуйдо Кангур по окончании прошлогоднего фестиваля.
По словам Кангура, фестиваль, который состоится этим летом в 14-й раз, является данью уважения его родному краю. "Хотелось бы надеяться, что это важно для людей. Хотелось бы надеяться, что пока у нас хватит сил и здоровья, мы будем продолжать это делать. Здесь особо ничего менять не нужно, надо быть честным с собой. Делай то, что самому нравится, старайся предлагать то, что сам любишь. И так приятно, выходя на сцену, сказать "Добро пожаловать!", видеть так много знакомых лиц среди публики.
В этом году 22 июля на сцену выйдут Таня, Кайре Вилгатс, Юри Поотсманн и эстрадный оркестр, Лийзи Койксон, ансамбль "Miljardid" и Nublu.
Театральный фестиваль Свободы
В Нарве с 15 по 19 августа состоится второй международный фестиваль Свободы.
Первый фестиваль, прошедший два года назад, стал крупным событием летней театральной жизни Эстонии, вызвав много внимания и споров.
В центре внимания нынешнего фестиваля - Украина, которая борется за свободу, и среднеазиатские страны, которым предстоит найти новый путь, точки опоры и баланс по мере того, как ослабевает хватка Российской империи. В программе спектакли театров Эстонии, Украины, Чили, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
Спектакли фестивальной программы пройдут в разных местах города Нарвы. Сердце фестиваля - театральный центр "Vaba Lava" в Нарве. Фестиваль также включает в себя концерты, дискуссии и фильмы.
Фестиваль "Station Narva"
Фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva", организуемый Хелен Сильдна и ее командой, который с каждым годом набирает обороты, предлагает захватывающую музыку и привносит новое дыхание в культурный ландшафт приграничного города. 7-10 сентября этот праздник музыки, искусства, еды, экскурсий и обмена мыслями состоится снова.
Кульминацией прошлогоднего фестиваля стали выступления украинской фолк-рок-группы "Onuka", британской инструментальной группы "Red Snapper" и камерного состава ERSO. Мы с нетерпением будем ждать объявления исполнителей этого года летом. Но те, кто раньше уже участвовал в этом фестивале, знают, что надежды получить особенные впечатления, скорее всего, сбудутся.
Йыхвиский балетный фестиваль
Являющийся одной из визитных карточек Йыхви фестиваль балета, который из-за коронавируса и других кризисов несколько лет пребывал в оцепенении подобно спящей красавице, снова пробуждается.
Приглашенным театром фестиваля, который пройдет 16-19 ноября, в этом году станет Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Миколы Лысенко. Среди прочего можно будет увидеть и шедевр балетной классики - балет Адана "Жизель".