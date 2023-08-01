Тоомас Эдур рассказывает, чего ожидать от уникальной балетной комедии, которая прибудет в Йыхвиский концертный дом 26 августа. "Les Ballets Trockadero de Monte Carlo", коньком которого является классический балет в юмористическом ключе, даст в Эстонии всего два представления.
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Тоомас Эдур представит всемирно известную мужскую балетную труппу йыхвиской публике
- Где вы сами впервые увидели труппу на сцене и какие впечатления получили?
- Я видел их в Лондоне, где прожил 19 лет. Когда появилось объявление, что труппа приедет выступать, об этом заговорили коллеги и многие знакомые.
"The Trocks" приезжают в Англию каждые пару лет вот уже почти полвека. Я видел их довольно много раз за эти годы. Лондонские залы всегда полны людей всех возрастов, которые получают заряд позитива и неизгладимые впечатления от спектакля. Незабываемый опыт!
- Было ли какое-то предубеждение поначалу? Ведь вы приехали в Лондон из относительно консервативного общества.
- Даже в консервативные советские времена многие актеры-мужчины и в театре, и в кино ради шутки переодевались в женщин, это обычное дело во всем мире! В Древнем Китае, а также во времена Шекспира женщинам не разрешалось находиться на сцене, все роли исполнялись мужчинами.
Отправляясь в Англию, я был с мышлением советского человека, ведь нам всем объясняли, как именно надо жить и быть, чтобы соответствовать "идеальной стране". Живя в Англии и работая по всему миру, я понял, что мир очень разнообразен и прекрасен, что в нашем мире много разных красок.
- Как возникла идея представить мужскую балетную труппу эстонской публике?
- Когда я был директором балета "Estonia", мне написал директор "Trockadero" о своем желании приехать в Эстонию, чтобы выступить. Я ответил, что наш театр такими вещами не занимается: мы сдаем зал, но сами гастроли не организуем. Когда мой договор в театре "Estonia" закончился, я подумал, почему бы теперь мне как частному лицу не использовать свои знания и навыки, чтобы продвигать в Эстонии высокое искусство. Так мы с супругой и взялись за этот большой проект.
Здорово привезти в Эстонию такую известную труппу высокого уровня, да еще с их лучшей программой, в которую входят "Лебединое озеро" и "Пахита", один спектакль - романтичный, другой - бравурный и энергичный. И действительно, эти мужчины отлично танцуют не только мужские, но и женские партии, и еще умудряются шутить. Такой уровень редко встретишь в Эстонии. С годами культовый репертуар этой труппы стал классикой танца, любимой во всем мире.
Например, лучший "Умирающий лебедь" Сен-Санса из виденных мной был исполнен мужчиной. Это было на гала-концерте в Штутгарте, организованном легендой балета прима-балериной Биргит Кейл. Биргит сказала, что этот мужчина танцует даже лучше некоторых известных балерин, и так оно и было.
Хотя это был мужчина двухметрового роста, он обладал крайне утонченной техникой танца на пальцах и его очень особенная интерпретация роли тронула до глубины души. Это действительно поразило меня. Но это правда, лебедь - это лебедь; кто скажет - мужчина он или женщина, он - птица. В названии произведения Сен-Санса есть лебедь, там не говорится, какого пола эта птица. И этот "Умирающий лебедь" был великолепен.
- Вы и сами танцевали на сцене Йыхвиского концертного дома - это было на Йыхвиском фестивале балета в 2009 году. Кажется, вы верите в ида-вирускую публику, раз наряду с Таллинном везете "The Trocksi" сюда?
- Я подумал, что здесь балетный фестиваль и балетная публика с давними традициями. Я хотел, чтобы также нашим ида-вируским любителям балета было проще попасть на этот спектакль. Особенно учащимся танцевальных школ, которым теперь представится прекрасная возможность получить это незабываемое впечатление рядом с домом.
Изначально гастроли "The Trocks" должны были состояться в прошлом году, и труппа планировала по пути сюда посетить Москву и Санкт-Петербург. Показалось логичным, что они поедут в Таллинн через Йыхви. К сожалению, сначала туру помешала коронапандемия, потом началась война, и гастроли были приостановлены. Теперь появилась возможность привезти их через Копенгаген и Вильнюс в концертный дом "Alexela", и мы обязательно хотели включить в планы Йыхви.
Это жизнерадостное представление - отличный способ завершить лето и получить положительные эмоции перед началом учебного года и осени. Увидеть и насладиться чем-то особенным, чего еще не было в Эстонии и редко можно увидеть в мире.
Билеты будут, возможно, немного дороже, чем обычно (в Йыхви 31-71 евро. - Ред.), но оно того стоит, ведь привезти эту труппу из Нью-Йорка архидорого. Это то же, если бы Брэд Питт и Анджелина Джоли приехали сюда из Америки.
В Йыхви билеты будут почти наполовину дешевле, чем в Таллинне. На представлении действительно можно будет увидеть хороший, качественный танец, а также посмеяться от души. Так что можно смело сказать, что это практически два спектакля в одном. Бурные овации на каждом их представлении говорят сами за себя.
"Мы пришли посмеяться, но остались поклоняться"
"The Trocksi", как ласково называют труппу, была основана в 1974 году энтузиастами балета, которые хотели предложить классический балет в юмористической форме и чтобы все роли исполнялись мужчинами. Звездный взлет труппы начался в театрах "Off-оff-Broadway" в Нью-Йорке, где они выступали, правда, в небольших залах, но были тепло встречены как критиками, так и публикой.
На сегодняшний день "The Trocks" выступили в десятках стран и более чем в 600 городах мира; труппе аплодировали также королева Елизавета II и король Карл III. Их выступление покоряет сердца зрителей виртуозностью и искрометным юмором и заряжает всех позитивной энергией и хорошим настроением.
Репертуар труппы очень разнообразен и включает известные номера из таких классических балетов, как "Лебединое озеро", "Пахита", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Жизель". Они также остроумно пародируют известных хореографов.
Все танцевальные номера со вкусом поставлены и продуманы до мелочей. А если почитать отзывы зрителей и критиков из разных уголков мира, то свое дело они делают отлично. "Trocks" могут показать вам, как посмеяться над балетом, но они также научат вас его любить", - написала "The New York Post". "Мы пришли посмеяться, но остались поклоняться", - добавила "The Telegraph".