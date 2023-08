ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Тоомас Эдур представит всемирно известную мужскую балетную труппу йыхвиской публике

Изначально гастроли "The Trocks" должны были состояться в прошлом году, и труппа планировала по пути сюда посетить Москву и Санкт-Петербург. Показалось логичным, что они поедут в Таллинн через Йыхви. К сожалению, сначала туру помешала коронапандемия, потом началась война, и гастроли были приостановлены. Теперь появилась возможность привезти их через Копенгаген и Вильнюс в концертный дом "Alexela", и мы обязательно хотели включить в планы Йыхви.

"Les Ballets Trockadero de Monte Carlot" можно будет увидеть в Йыхви 26 августа. Фото: www.trockadero.org

"Мы пришли посмеяться, но остались поклоняться"

"The Trocksi", как ласково называют труппу, была основана в 1974 году энтузиастами балета, которые хотели предложить классический балет в юмористической форме и чтобы все роли исполнялись мужчинами. Звездный взлет труппы начался в театрах "Off-оff-Broadway" в Нью-Йорке, где они выступали, правда, в небольших залах, но были тепло встречены как критиками, так и публикой.

На сегодняшний день "The Trocks" выступили в десятках стран и более чем в 600 городах мира; труппе аплодировали также королева Елизавета II и король Карл III. Их выступление покоряет сердца зрителей виртуозностью и искрометным юмором и заряжает всех позитивной энергией и хорошим настроением.

Репертуар труппы очень разнообразен и включает известные номера из таких классических балетов, как "Лебединое озеро", "Пахита", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Жизель". Они также остроумно пародируют известных хореографов.

Все танцевальные номера со вкусом поставлены и продуманы до мелочей. А если почитать отзывы зрителей и критиков из разных уголков мира, то свое дело они делают отлично. "Trocks" могут показать вам, как посмеяться над балетом, но они также научат вас его любить", - написала "The New York Post". "Мы пришли посмеяться, но остались поклоняться", - добавила "The Telegraph".