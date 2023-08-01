ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Тоомас Эдур представит всемирно известную мужскую балетную труппу йыхвиской публике

- Где вы сами впервые увидели труппу на сцене и какие впечатления получили?

- Я видел их в Лондоне, где прожил 19 лет. Когда появилось объявление, что труппа приедет выступать, об этом заговорили коллеги и многие знакомые.

"The Trocks" приезжают в Англию каждые пару лет вот уже почти полвека. Я видел их довольно много раз за эти годы. Лондонские залы всегда полны людей всех возрастов, которые получают заряд позитива и неизгладимые впечатления от спектакля. Незабываемый опыт!

- Было ли какое-то предубеждение поначалу? Ведь вы приехали в Лондон из относительно консервативного общества.

- Даже в консервативные советские времена многие актеры-мужчины и в театре, и в кино ради шутки переодевались в женщин, это обычное дело во всем мире! В Древнем Китае, а также во времена Шекспира женщинам не разрешалось находиться на сцене, все роли исполнялись мужчинами.

Отправляясь в Англию, я был с мышлением советского человека, ведь нам всем объясняли, как именно надо жить и быть, чтобы соответствовать "идеальной стране". Живя в Англии и работая по всему миру, я понял, что мир очень разнообразен и прекрасен, что в нашем мире много разных красок.

"Лебединое озеро". Фото: trockadero.org

"Пахита". Фото: Zoran Jelenic

- Как возникла идея представить мужскую балетную труппу эстонской публике?