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ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Светлый парк в Нарва-Йыэсуу летним вечером наполнится звуками джаза

Эрик Гамзеев
, журналист
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На джазовом фестивале в Нарва-Йыэсуу со своим квартетом выступит певица Люси Вудворд.
На джазовом фестивале в Нарва-Йыэсуу со своим квартетом выступит певица Люси Вудворд. Фото: Erakogu

"Люди соберутся в Светлом парке Нарва-Йыэсуу в субботу во второй половине дня, чтобы послушать интеллигентную и качественную музыку, которая заряжает радостью и энергией. Музыку, которая вместе с тем не настолько сложна, чтобы ее могли понять только люди с джазовым образованием", - говорит музыкант Олег Писаренко, главный организатор Нарва-Йыэсууского джазового фестиваля, который впервые состоится 29 июля.

Такие мысли пришли ему в голову, когда он слушал одну из пяти исполнителей, которые будут выступать перед публикой в этот вечер - певицу Люси Вудворд, родившуюся в Лондоне и выросшую в США и Нидерландах. "Я представлял, что ее музыка идеально подойдет для фестиваля, который я хочу организовать".

45-летняя Вудворд сделала выдающуюся джазовую карьеру как сольная исполнительница, но также выступала на бэк-вокале таких мировых поп-музыкантов, как Род Стюарт, Джо Кокер и Селин Дион.

Хотя Вудворд - выдающаяся певица, Писаренко категорически отказывается назвать какого-либо артиста хедлайнером фестиваля. "Они все такие", - заверяет он.

Он отмечает, что открывающий фестивальный день саксофонист Райво Тафенау является символом эстонского современного джаза. Писаренко признается, что вдохновение для Нарва-Йыэсууского фестиваля он получил от Хаапсалуского фестиваля, художественным руководителем которого является Тафенау. "Раньше я все же думал, что джаз лучше всего подходит для помещений, но там играли во дворе замка, который был полон счастливой публики", - говорит он.

Певица София Рубина приедет в Нарва-Йыэсуу с новыми группой и программой. "Этим летом у нее много выступлений за границей. Сейчас она в наилучшей форме", - подтверждает Писаренко. 

София Рубина.
София Рубина. Фото: Eero Vabamägi

Состав под названием "Studnitzky x Magro feat. Леона Берлин" Писаренко называет первоклассными исполнителями немецкого джаза и выделяет невероятно хорошего барабанщика Магро, который является восходящей звездой немецкой джазовой сцены.

Фестивальный день закроет состоящий из девяти музыкантов США, Франции и Африки проект "Black Lives - from Generation to Generation". "Это группа звездных музыкантов. Не то чтобы другие были звездами поменьше. Но это люди такого калибра, которые побывали в новых эпохах джаза, играли и записывались с такими легендами, как, например, Майлс Дейвис, - говорит Писаренко. - Они предлагают музыкальное представление, полное эмоций".

Солисткой этого состава является Туту Пуоун из Южно-Африканской Республики.

- Они гастролируют по миру со своей концепцией, чтобы представить свою музыкальную философию. Нам удалось впервые привезти их в Эстонию. Иногда везет, - говорит Олег Писаренко, добавляя, что посвятил много времени тому, чтобы подобрать и заполучить исполнителей для этого однодневного фестиваля. 

В роли вокалистки "Black Lives" на сцену выйдет уроженка ЮАР Туту Пуоун.
В роли вокалистки "Black Lives" на сцену выйдет уроженка ЮАР Туту Пуоун. Фото: Erakogu

Поскольку расходы на этот фестиваль несет Европейский союз, зрителям не придется платить за билет. "Я не сторонник бесплатных мероприятий. Но на этот раз мне запрещено продавать билеты, - улыбается он. - Нарва-Йыэсуу - это фантастика: пляж, сосновый лес, парк, отличные отели, возможность посмотреть через реку на российский берег и бесплатный джазовый фестиваль".

Он хочет, чтобы Нарва-Йыэсууский джазовый фестиваль стал жизнеспособным и состоялся также в последующие годы. "Таллиннцы, которым, возможно, наскучило ездить в Хаапсалу или Пярну, могут приехать и открыть для себя Нарва-Йыэсуу как новое классное место. Маленький однодневный джазовый фестиваль - хороший повод для этого", - считает он. 

Программа фестиваля "Нарва-Йыэсууский джаз"

29 июля

15.00 Квинтет Райво Тафенау (Эстония)

16.30 Бенд Софии Рубиной "Summer Flow" (Эстония)

18.00 "Studnitzky x Magro feat". Леона Берлин (Германия)

19.30 Квартет Люси Вудворд (США/Нидерланды)

21.00 "Black Lives - from Generation to Generation" (США/Франция/ЮАР)

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