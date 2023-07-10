ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Светлый парк в Нарва-Йыэсуу летним вечером наполнится звуками джаза

Такие мысли пришли ему в голову, когда он слушал одну из пяти исполнителей, которые будут выступать перед публикой в этот вечер - певицу Люси Вудворд, родившуюся в Лондоне и выросшую в США и Нидерландах. "Я представлял, что ее музыка идеально подойдет для фестиваля, который я хочу организовать".

45-летняя Вудворд сделала выдающуюся джазовую карьеру как сольная исполнительница, но также выступала на бэк-вокале таких мировых поп-музыкантов, как Род Стюарт, Джо Кокер и Селин Дион.

Хотя Вудворд - выдающаяся певица, Писаренко категорически отказывается назвать какого-либо артиста хедлайнером фестиваля. "Они все такие", - заверяет он.

Он отмечает, что открывающий фестивальный день саксофонист Райво Тафенау является символом эстонского современного джаза. Писаренко признается, что вдохновение для Нарва-Йыэсууского фестиваля он получил от Хаапсалуского фестиваля, художественным руководителем которого является Тафенау. "Раньше я все же думал, что джаз лучше всего подходит для помещений, но там играли во дворе замка, который был полон счастливой публики", - говорит он.

Певица София Рубина приедет в Нарва-Йыэсуу с новыми группой и программой. "Этим летом у нее много выступлений за границей. Сейчас она в наилучшей форме", - подтверждает Писаренко.

София Рубина. Фото: Eero Vabamägi

Состав под названием "Studnitzky x Magro feat. Леона Берлин" Писаренко называет первоклассными исполнителями немецкого джаза и выделяет невероятно хорошего барабанщика Магро, который является восходящей звездой немецкой джазовой сцены.