ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Светлый парк в Нарва-Йыэсуу летним вечером наполнится звуками джаза

"Люди соберутся в Светлом парке Нарва-Йыэсуу в субботу во второй половине дня, чтобы послушать интеллигентную и качественную музыку, которая заряжает радостью и энергией. Музыку, которая вместе с тем не настолько сложна, чтобы ее могли понять только люди с джазовым образованием", - говорит музыкант Олег Писаренко, главный организатор Нарва-Йыэсууского джазового фестиваля, который впервые состоится 29 июля.
Такие мысли пришли ему в голову, когда он слушал одну из пяти исполнителей, которые будут выступать перед публикой в этот вечер - певицу Люси Вудворд, родившуюся в Лондоне и выросшую в США и Нидерландах. "Я представлял, что ее музыка идеально подойдет для фестиваля, который я хочу организовать".
45-летняя Вудворд сделала выдающуюся джазовую карьеру как сольная исполнительница, но также выступала на бэк-вокале таких мировых поп-музыкантов, как Род Стюарт, Джо Кокер и Селин Дион.
Хотя Вудворд - выдающаяся певица, Писаренко категорически отказывается назвать какого-либо артиста хедлайнером фестиваля. "Они все такие", - заверяет он.
Он отмечает, что открывающий фестивальный день саксофонист Райво Тафенау является символом эстонского современного джаза. Писаренко признается, что вдохновение для Нарва-Йыэсууского фестиваля он получил от Хаапсалуского фестиваля, художественным руководителем которого является Тафенау. "Раньше я все же думал, что джаз лучше всего подходит для помещений, но там играли во дворе замка, который был полон счастливой публики", - говорит он.
Певица София Рубина приедет в Нарва-Йыэсуу с новыми группой и программой. "Этим летом у нее много выступлений за границей. Сейчас она в наилучшей форме", - подтверждает Писаренко.
Состав под названием "Studnitzky x Magro feat. Леона Берлин" Писаренко называет первоклассными исполнителями немецкого джаза и выделяет невероятно хорошего барабанщика Магро, который является восходящей звездой немецкой джазовой сцены.
Фестивальный день закроет состоящий из девяти музыкантов США, Франции и Африки проект "Black Lives - from Generation to Generation". "Это группа звездных музыкантов. Не то чтобы другие были звездами поменьше. Но это люди такого калибра, которые побывали в новых эпохах джаза, играли и записывались с такими легендами, как, например, Майлс Дейвис, - говорит Писаренко. - Они предлагают музыкальное представление, полное эмоций".
Солисткой этого состава является Туту Пуоун из Южно-Африканской Республики.
- Они гастролируют по миру со своей концепцией, чтобы представить свою музыкальную философию. Нам удалось впервые привезти их в Эстонию. Иногда везет, - говорит Олег Писаренко, добавляя, что посвятил много времени тому, чтобы подобрать и заполучить исполнителей для этого однодневного фестиваля.
Поскольку расходы на этот фестиваль несет Европейский союз, зрителям не придется платить за билет. "Я не сторонник бесплатных мероприятий. Но на этот раз мне запрещено продавать билеты, - улыбается он. - Нарва-Йыэсуу - это фантастика: пляж, сосновый лес, парк, отличные отели, возможность посмотреть через реку на российский берег и бесплатный джазовый фестиваль".
Он хочет, чтобы Нарва-Йыэсууский джазовый фестиваль стал жизнеспособным и состоялся также в последующие годы. "Таллиннцы, которым, возможно, наскучило ездить в Хаапсалу или Пярну, могут приехать и открыть для себя Нарва-Йыэсуу как новое классное место. Маленький однодневный джазовый фестиваль - хороший повод для этого", - считает он.
Программа фестиваля "Нарва-Йыэсууский джаз"
29 июля
15.00 Квинтет Райво Тафенау (Эстония)
16.30 Бенд Софии Рубиной "Summer Flow" (Эстония)
18.00 "Studnitzky x Magro feat". Леона Берлин (Германия)
19.30 Квартет Люси Вудворд (США/Нидерланды)
21.00 "Black Lives - from Generation to Generation" (США/Франция/ЮАР)