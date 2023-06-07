Под руководством организатора крупнейших соревнований народного спорта в Эстонии Мати Лиллиаллика в июне этого года в Ида-Вирумаа пройдут два крупных спортивных мероприятия: 10 июня - Нарвский городской забег, 16 июня - Йыхвиский вечер легкой атлетики, который по уровню участников является сильнейшим в Эстонии за последние годы.
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Благодаря Мати Лиллиаллику идавирусцы могут наслаждаться спортом как на беговой дорожке, так и на трибунах стадиона
Лиллиаллик, родившийся в южной Эстонии, но ходивший в школу в Тойла, признается, что Ида-Вирумаа - своеобразный регион в хорошем смысле. По его словам, здесь также интересно устраивать спортивные мероприятия, ведь не всегда все идет по плану, но местные жители так стремятся помочь, что в итоге все получается. "И поэтому я и сам работаю усерднее", - говорит Лиллиаллик, который имеет привычку говорить о школьных годах, что он учился в самой красивой школе в мире, расположенной посреди Оруского парка.
Нарвскому забегу еще есть куда расти
С 2011 года Лиллиаллик занимается организацией в Нарве мероприятия народного спорта, ранее называвшегося энергетическим забегом, число участников которого превысило четыре тысячи человек. С этого года оно называется городским забегом.
Это спортивное мероприятие побудило тысячи идавирусцев больше, чем раньше, заниматься любительским спортом. С другой стороны, Нарвский забег, являющийся частью эстонской серии городских забегов, стал одной из причин, по которой любители спорта из других уголков Эстонии хотя бы раз в год приезжают в Нарву. "Довольно многие признавались мне, что приехали в Нарву впервые и обнаружили, что это вовсе не дыра", - говорит Лиллиаллик, который делает большую работу по популяризации Нарвы и Ида-Вирумаа, организуя этот забег.
При этом он считает, что потенциал Нарвского забега больше, чем казалось до сих пор. Если бы были деньги на очень дорогую маркетинговую работу в других странах, то в Нарву могло бы приехать гораздо больше любителей бега из-за рубежа. В будущем можно было бы задуматься и о проведении Нарвского марафона. "Эта беговая трасса на границе Востока и Запада уникальна. Также город Нарва с каждым годом становится все привлекательнее", - говорит он.
Центр соревнований Нарвского забега в этом году впервые находится в исторической части города на Ратушной площади, перед Нарвским колледжем и недавно отреставрированной ратушей. Нарвский забег впервые пройдет в рамках Дней города Нарва. Для участников забега предусмотрена культурная программа, где выступят Nublu, Анне Вески и Алика Милова.
Олимпийский чемпион и чемпион мира посоревнуются в Йыхви
Год назад, сразу после завершения строительства нового стадиона в Йыхви, названного в честь эстонского героя спорта Хейно Липпа, учившегося в йыхвиской школе, Мати Лиллиаллик организовал международные соревнования по легкой атлетике, кульминацией которых стало участие словенского дискобола Кристьяна Чеха. Менее чем через месяц после запуска диска на соревнованиях открытия стадиона в Йыхви словенский силач в США впервые стал чемпионом мира.
В этом году на легкоатлетическом вечере в Йыхви 16 июня будет еще больше спортсменов с титулами. Это будут самые представительные соревнования по легкой атлетике в Эстонии за последние годы. В метании диска, например, кроме чемпиона мира, выступят чемпион Олимпийских игр в Токио швед Даниэль Столь и его соотечественник, серебряный призер Симон Петтерссон, а также ямаец Федрик Дакрес, чей личный рекорд также превышает 70 метров.
Ожидается сильная конкуренция и в остальных 13 дисциплинах, запланированных на этот вечер на Йыхвиском стадионе. Поскольку это соревнование такого класса, где можно набрать рейтинговые очки, необходимые для участия в титульном соревновании, интерес к соревнованиям в Йыхви большой. В Йыхви приедут как эстонские легкоатлеты, так и иностранные спортсмены из более чем десяти стран.
По словам Лиллиаллика, проведению в Йыхви соревнования такого уровня посодействовали сразу несколько обстоятельств: история Хейно Липпа, новый стадион и местные фанаты легкой атлетики Пауль Муттанен и Сулев Реэло. "Они меня уговорили. Поскольку они были так воодушевлены, я очень легко согласился", - говорит он.
Два крупных мероприятия, которые пройдут в Ида-Вирумаа в июне этого года под руководством Мати Лиллиаллика
Нарвский городской забег
- 9 и 10 июня в Нарве.
- Центр соревнований находится на Ратушной площади Нарвы.
- В программе: 3-километровое шествие от Липовой ямки до Ратушной площади (9 июня), бег на 21,1 км, а также бег и ходьба на 5 км (10 июня). В полумарафоне также определят чемпионов Эстонии.
- Забеги проходят в рамках Дней города Нарвы. В культурной программе на Ратушной площади выступят Nublu, Анне Вески и Алика Милова.
- Дополнительная информация и регистрация - на www.jooks.ee.
Международный вечер легкой атлетики в Йыхви
- 16 июня в 17.30 на стадионе Хейно Липпа в Йыхви.
- Соревнование относится к всемирной континентальной серии ("World Athletics Continental Tour").
- На легкоатлетическом вечере будут соревноваться в 14 дисциплинах. Самый высокий уровень ожидается в метании диска мужчинами, где соперниками будут олимпийский чемпион швед Даниэль Столь и чемпион мира словенец Кристьян Чех.
- Ожидается, что в соревнованиях примут участие лучшие эстонские легкоатлеты и иностранные спортсмены из более чем десяти стран.
- Дополнительная информация - на www.kuldliiga.ee и на странице "Kergejõustiku Kuldliiga" в "Facebook".