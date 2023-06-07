ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Благодаря Мати Лиллиаллику идавирусцы могут наслаждаться спортом как на беговой дорожке, так и на трибунах стадиона

Лиллиаллик, родившийся в южной Эстонии, но ходивший в школу в Тойла, признается, что Ида-Вирумаа - своеобразный регион в хорошем смысле. По его словам, здесь также интересно устраивать спортивные мероприятия, ведь не всегда все идет по плану, но местные жители так стремятся помочь, что в итоге все получается. "И поэтому я и сам работаю усерднее", - говорит Лиллиаллик, который имеет привычку говорить о школьных годах, что он учился в самой красивой школе в мире, расположенной посреди Оруского парка.

Нарвскому забегу еще есть куда расти

С 2011 года Лиллиаллик занимается организацией в Нарве мероприятия народного спорта, ранее называвшегося энергетическим забегом, число участников которого превысило четыре тысячи человек. С этого года оно называется городским забегом.

Это спортивное мероприятие побудило тысячи идавирусцев больше, чем раньше, заниматься любительским спортом. С другой стороны, Нарвский забег, являющийся частью эстонской серии городских забегов, стал одной из причин, по которой любители спорта из других уголков Эстонии хотя бы раз в год приезжают в Нарву. "Довольно многие признавались мне, что приехали в Нарву впервые и обнаружили, что это вовсе не дыра", - говорит Лиллиаллик, который делает большую работу по популяризации Нарвы и Ида-Вирумаа, организуя этот забег.