ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Победа! "Narva Trans" выиграл Кубок Эстонии

На столичной "А. Ле Кок Арене" в финале Кубка Эстонии по футболу "Narva Trans" обыграл таллиннскую "Флору" со счетом 2:1 и получил путевку в еврокубки, как пишет Rus.ERR.
Rus.ERR напомнил, что нарвский "Транс" выиграл Кубок Эстонии в третий раз: ранее подобного успеха нарвитяне добивались в 2001 и 2019 годах.
ERR вело прямую трансляцию матча в Таллинне и перечисляет ключевые моменты встречи:
- На 20-й минуте серьезную травму получил нападающий "Флоры" Сергей Зенев, и его заменил Никита Михайлов, который с 2017 по 2022 год выступал за "Транс".
- На 54-й минуте нарвитяне вышли вперед. С помощью VAR был назначен пенальти в ворота "Флоры" за фол Кристо Хуссара на Денисе Полякове. Удар Алекса Маркович с "точки" парировал вратарь "Флоры" Ингмар Кристер Паплавскис, однако сербский легионер "Транс" успел первым на добивание и все же поразил цель.
- На 72-й минуте Михайлов замкнул подачу Хенрика Оямаа в штрафную и восстановил равновесие.
- На 81-й минуте победный для "Транса" гол забил вышедший на замену южнокорейский легионер Ким До Хён.
Благодаря победе в Кубке Эстонии нарвский клуб сыграет в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, сообщил Rus.ERR.