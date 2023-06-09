Алексей Евграфов: Возврат плат за окружающую среду в бюджет самоуправлений необходимо увеличить

"Похоже, что обещания заняться Ида-Вирумаа и региональной политикой так и останутся на уровне разговоров". Алексей Евграфов, депутат Рийгикогу, Центристская партия

Суть ответа сводилась к тому, что анализ возможных изменений плат за использование окружающей среды и их последствий планируется провести лишь во второй половине этого года. Понятно, что какое-то конкретное решение в этом случае будет принято не раньше следующего года. К сожалению, похоже, что обещания заняться Ида-Вирумаа и региональной политикой так и останутся на уровне разговоров.

Однако если в ближайшее время не заняться пересмотром доходной базы местных самоуправлений, многим из них грозит полное обнищание. На бюджетах муниципалитетов крайне негативно сказались три кризиса подряд.

Если в период первой волны пандемии правительство центристов выделило дополнительные миллионы в помощь самоуправлениям, то реформисты решили, что муниципалитеты должны сами справляться с последствиями энергетического кризиса и войны.

Сегодня коалиция предлагает местным властям решить свои финансовые трудности, повысив муниципальные налоги. Руководители многих самоуправлений уже высказали свое критическое отношение к этой идее. Суть критики сводится к тому, что дохода как такового от введения местных налогов получить не удастся, однако создать проблемы для жителей (например, установив земельный налог) - вполне.