Алексей Евграфов: Возврат плат за окружающую среду в бюджет самоуправлений необходимо увеличить

Перед выборами мы слышали громкие обещания от всех партий всерьез заняться региональной политикой. В коалиционном договоре Партии реформ, "Эстонии 200" и Социал-демократической партии есть некий туманный намек на повышение доходной базы местных самоуправлений. Однако если вникать в текст документа, становится ясно, что самоуправлениям предлагают самим увеличить свою доходную базу за счет повышения местных налогов.
Совершенно очевидно, что какую изобретательность ни проявили бы местные власти, вводя новые и повышая действующие налоги, на бюджеты самоуправлений это окажет маргинальное влияние. К сожалению, о поддержке самоуправлений путем государственных вливаний в коалиционном соглашении речи не идет. И про обещанную перед выборами эффективную региональную политику правительство, занятое повышением налогов и легализацией однополых браков, тоже напрочь забыло.
До выборов только ленивый не возмущался несправедливой ситуацией, в которой уже много лет находятся самоуправления Ида-Вирумаа, получающие мизерную часть от уплаченных за использование окружающей среды налогов. Напомню, что только за 2022 год предприятия сланцевой промышленности заплатили в виде налогов за использование окружающей среды 670 млн евро.
Прошлой осенью министр окружающей среды от соцдемов Мадис Каллас заявил, что объем возвращаемых в регион налогов должен увеличиться как минимум вдвое. Он даже инициировал соответствующий законопроект. Однако эта важная и необходимая инициатива так и не дошла до парламента. Причина проста: в коалиции по этому вопросу не пришли к общему знаменателю.
В нынешнем коалиционном договоре сказано, что плата за окружающую среду будет пересмотрена с целью способствовать уменьшению ее загрязнения. Но, судя по тому, как активно правительство начало закручивать гайки, возникают сомнения, что предприятиям удастся избежать увеличения налогов за использование окружающей среды.
Из ответа министра окружающей среды на мой запрос, планирует ли правительство повышать экологические платы для предприятий и будет ли часть денег в этом случае направлена на увеличение доходной базы местных самоуправлений, ясно, что коалиция не особо спешит заниматься проблемами Ида-Вирумаа.
"Похоже, что обещания заняться Ида-Вирумаа и региональной политикой так и останутся на уровне разговоров".
Алексей Евграфов, депутат Рийгикогу, Центристская партия
Суть ответа сводилась к тому, что анализ возможных изменений плат за использование окружающей среды и их последствий планируется провести лишь во второй половине этого года. Понятно, что какое-то конкретное решение в этом случае будет принято не раньше следующего года. К сожалению, похоже, что обещания заняться Ида-Вирумаа и региональной политикой так и останутся на уровне разговоров.
Однако если в ближайшее время не заняться пересмотром доходной базы местных самоуправлений, многим из них грозит полное обнищание. На бюджетах муниципалитетов крайне негативно сказались три кризиса подряд.
Если в период первой волны пандемии правительство центристов выделило дополнительные миллионы в помощь самоуправлениям, то реформисты решили, что муниципалитеты должны сами справляться с последствиями энергетического кризиса и войны.
Сегодня коалиция предлагает местным властям решить свои финансовые трудности, повысив муниципальные налоги. Руководители многих самоуправлений уже высказали свое критическое отношение к этой идее. Суть критики сводится к тому, что дохода как такового от введения местных налогов получить не удастся, однако создать проблемы для жителей (например, установив земельный налог) - вполне.
Безусловно, в уезд должен возвращаться гораздо более солидный процент от уплаты предприятиями налога за использование окружающей среды. Но также необходимо, чтобы возвращающиеся деньги разумно распределялись между самоуправлениями северо-востока. К примеру, в бюджет Нарвы в прошлом году вернулось около 145 тысяч евро. В эту сумму входят возврат от платы за право разработки месторождений, за специальное использование воды и платы за загрязнение окружающей среды.
Для сравнения: объем бюджета Нарвы в 2022 году составил 100,6 млн евро. Численность населения города по состоянию на 1 января 2023 года была более 53 тысяч. Предприятия концерна "Eesti Energia" являются работодателем для многих горожан, но территориально находятся сразу за административной чертой города. Поэтому было бы вполне логично пересмотреть объем возврата от различных плат за окружающую среду и увеличить отчисления в бюджет Нарвы.
До сих пор большой ошибкой нового правительства было то, что к обсуждению важных вопросов не привлекали заинтересованные группы и специалистов. Если говорить о финансах и доходной базе муниципалитетов, то вряд ли на Тоомпеа есть более четкое представление, каким образом можно исправить ситуацию, чем у руководителей самоуправлений и Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа.