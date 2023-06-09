ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Что можно и что нельзя делать на природе?

Можно ли собирать в государственном лесу сломанные ветки?

Согласно Закону о лесе, в государственном лесу можно собирать ягоды, грибы и орехи, а также брать с собой для личного пользования ветки, например, для изготовления веника, метлы или рождественского венка. Также в лесу можно собирать цветы и лекарственные растения. При этом нельзя наносить ущерб лесу, беспокоить животных и птиц, нарушать правила пожарной безопасности и необходимо соблюдать требования владельца леса.

После бури в растущем лесу можно найти упавшие сломанные ветки. Допускается собирать такие ветки для личного пользования, если это не строго охраняемый лес. Перед тем как начать собирать, необходимо убедиться в том, что этот лес не находится под строгой охраной.

Ветки нельзя собирать на лесосеках. На лесосеках можно собирать порубочные остатки, но для этого необходимо приобрести право на их сбор. На лесосеках нельзя собирать ветки, потому что это древесина, заготовленная во время рубки, т.е. лесной материал, для заготовки которого владелец понес расходы, и государство не может отдавать их бесплатно.