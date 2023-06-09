ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Что можно и что нельзя делать на природе?

Почему в государственном лесу нельзя ставить палатки и разжигать костры в любом месте?
Разбивать палаточные лагеря и разжигать костры можно только в тех местах, которые собственник леса подготовил для этой цели и соответствующим образом обозначил, либо в тех местах, относительно которых вы получили отдельное разрешение.
Этот вопрос регулируется Законом о лесе ЭР. Установка палаток и разжигание костров только в специально предназначенных для этого и обозначенных местах оберегают природу от излишней нагрузки и пожаров, сохраняют первоначальный вид ландшафтов и жизнеспособность флоры. При разведении костра нужно обязательно отдавать предпочтение кострищам со специальным покрытием, поскольку в жаркую и сухую погоду огонь очень быстро распространяется по лесу.
Регулируется ли каким-то образом ловля рыбы в государственных лесах, и если да, то как?
В Эстонии все имеют право бесплатно ловить рыбу на удочку. Это дает возможность рыбачить с одной простой ручной удочкой. Для такой ловли не нужно иметь отдельное разрешение или иной документ. Безусловно, при этом следует придерживаться разрешенных сроков, мест и соблюдать прочие ограничения.
Простая ручная удочка состоит из удилища, лески длиной до 1,5 длины удилища и крючка с одним ответвлением, при ловле на такую удочку используется натуральная приманка и удочка может быть снабжена грузилом и поплавком. Больше информации для рыболовов-любителей можно найти на kalastusinfo.ee.
Можно ли собирать в государственном лесу сломанные ветки?
Согласно Закону о лесе, в государственном лесу можно собирать ягоды, грибы и орехи, а также брать с собой для личного пользования ветки, например, для изготовления веника, метлы или рождественского венка. Также в лесу можно собирать цветы и лекарственные растения. При этом нельзя наносить ущерб лесу, беспокоить животных и птиц, нарушать правила пожарной безопасности и необходимо соблюдать требования владельца леса.
После бури в растущем лесу можно найти упавшие сломанные ветки. Допускается собирать такие ветки для личного пользования, если это не строго охраняемый лес. Перед тем как начать собирать, необходимо убедиться в том, что этот лес не находится под строгой охраной.
Ветки нельзя собирать на лесосеках. На лесосеках можно собирать порубочные остатки, но для этого необходимо приобрести право на их сбор. На лесосеках нельзя собирать ветки, потому что это древесина, заготовленная во время рубки, т.е. лесной материал, для заготовки которого владелец понес расходы, и государство не может отдавать их бесплатно.
Управляющий государственным лесом также заготавливает порубочные остатки, потому что из них производится щепа, используемая для отопления котельных во многих частях Эстонии. В лесу также есть такие участки, где порубочные остатки после рубки должны остаться в лесу. Оставленные в лесу остатки сгнивают там за несколько лет, повышая при этом плодородие почвы и превращаясь в дом для многих видов насекомых и мелких млекопитающих.
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Можно ли в государственном лесу заготавливать березовые веники?
Для личных целей и в небольших количествах можно. Для заготовки березовых веников существуют такие же правила, как и для еловых веток, сбора грибов-ягод и лекарственных растений.
То есть, согласно Закону о лесе, в лесу, находящемся в собственности общественно-правового лица, разрешается собирать грибы, ягоды, орехи, декоративные ветки, лекарственные и декоративные растения и их части, не причиняя необоснованного ущерба собственнику леса, не тревожа животных и других находящихся в лесу существ, не оставляя в лесу стойких следов и соблюдая требования пожарной безопасности и собственника леса.
Рекомендуется срезать березовые ветки под линиями электропередач и на склонах канав, где у деревьев нет шансов вырасти большими.
Можно ли по государственному лесу ездить на квадроцикле?
В государственном лесу на внедорожных транспортных средствах можно ездить только по предназначенным для этого трассам. На данный момент в государственном лесу создано две зоны для передвижения на внедорожных транспортных средствах - внедорожная зона Мустйыэ, находящаяся в волости Ания, и внедорожная трасса Падизе, находящаяся в волости Ляэне-Харью. (rmk.ee)