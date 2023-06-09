Сигне Рийсало: Почему необходимо узаконить равенство браков?

Вместе с Законом о семье изменят в общем 82 закона и 20 постановлений. Цель этого пакета законов - гарантировать равные возможности и права без всякой дискриминации всем людям, проживающим в Эстонии, чтобы они могли жить своей семейной и личной жизнью таким образом, как сами того пожелают.
Этим проектом будет введено в действие равенство браков, и это значит, что появится возможность заключать брак двум совершеннолетним лицам независимо от их пола, а также возможность применять положения Закона о сожительстве. Наряду с браком у лиц сохранится возможность заключать договор о сожительстве. Проектом будут внесены поправки, чтобы сделать возможным применение на практике прав и обязанностей, исходящих из Закона о сожительстве.
Третья важная часть этого пакета проектов связана с родословной и правом на усыновление однополыми парами, а также уточняет, например, в случае искусственного оплодотворения, кто может стать родителем ребенка.
Мы знаем, что довольно сильно изменилась точка зрения наших людей на то, как относиться к праву на брак для однополых людей. Но поговорим сначала о других странах. В 20 странах Европы узаконено равенство браков, а во всем мире признавших равенство браков стран - 35. В 12 странах возможно заключить одновременно гражданское партнерство, в контексте Эстонии это значит, что, в соответствии с Законом о сожительстве, можно зарегистрировать свое сожительство. И есть также возможность заключить брак с человеком того же пола. Мы знаем, что сторонников Закона о сожительстве на сегодня в Эстонии 65%.
Когда мы говорим о праве людей на однополый брак, который поддерживают на сегодня, судя по исследованиям, 53% жителей, то мы по сути оказываемся в ситуации, когда у нас нет причин сомневаться в том, что все люди вокруг нас - наши соседи, члены нашей семьи, наши сестры-братья и дети - достойны равного отношения в контексте как семейной, так и частной жизни.
Равенство браков означает, что однополым парам предоставят право заключать брак на таких же основаниях, что и у людей разного пола. Для этого изменят довольно многие положения Закона о семье, чтобы были охвачены все негативные обстоятельства, препятствующие заключению брака, в том числе регистрации сожительства на основании Закона о сожительства между сестрами-братьями, усыновленными детьми, а также единокровными и единоутробными сестрами и братьями.
Находящиеся в браке люди получают сегодня общее право на усыновление. Если будет принят данный проект, то и однополые вступившие в брак люди получат общее право на усыновление, в том числе на усыновление чужого ребенка. Если мы говорим об общих цифрах усыновления в Эстонии, то они составляют от 60 до 80 детей в год в течение последних десяти лет. Всего около 20 усыновлений в год происходит в чужие семьи. При усыновлении в чужую семью люди обязаны пройти семейное обследование, обучение PRIDE, а также представить справки о состоянии своего здоровья, о своих доходах, о месте жительства, чем они подтвердят, что в состоянии воспитывать усыновляемого ребенка до совершеннолетия. Это значит, что в паре десятков случаев в год речь вообще может зайти об усыновлении в совершенно чужую семью.
Относительно равенства браков общий совет Госсуда тоже нашел, что сожительство однополых пар подпадает под защиту семейного права, то есть под защиту статьи 27 Конституции. Защита семейной жизни от вмешательства государства не поставлена в тексте Конституции в зависимость от пола или сексуальной ориентации членов семьи. Такие ограничения невозможно отыскать в Конституции даже путем толкования. Такая точка зрения существует с 21 июня 2019 года.
Еще предыдущий состав Рийгикогу принял поправку к закону, тоже касающуюся брака, и эта поправка тоже была связана с предпосылками вступления в брак. В этом случае мы защитили несовершеннолетних и повысили разрешенный возраст вступления в брак с 15 до 18 лет, когда можно было вступать в брак по разрешению суда, до 18 лет, чтобы защитить детей от вступления в брак, как того требует международное право. То есть мы уже с прежним составом Рийгикогу приняли решения, которые касаются предпосылок вступления в брак, и не посчитали нужным при этом изменять Конституцию.
На сегодня равенство браков поддерживают в Эстонии 53% жителей, эти данные получены нынешней весной посредством исследования АО "Turu-uuringud". Против равенства браков выступают 39% людей. Если сравнить это с ситуацией десятилетней давности, то тогда поддерживающих было только 34% против сегодняшних 53%.
Удвоилась поддержка также среди иноязычного населения, с тогдашних 22% до нынешних 40%. Однако особенно радует, что молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет, сегодня достигшие брачного возраста и планирующие свою семейную и частную жизнь, поддерживают в объеме 75% вступление в брак людей одного пола.
Проект представляет вам 82 разных закона. Большинство этих законов изменяют формулировку в той части, где раньше применялись понятия "супружество" или "супруг", теперь будут введены также понятия "зарегистрированное сожительство" или "партнер по сожительству". Для чего это? По двум причинам. Первая причина в том, чтобы урегулировать гражданско-правовые отношения между двумя находящимися в партнерских отношениях людьми, гарантируя им по возможности такую же защиту, что и у партнеров или находящихся в браке людей разного пола.
И с другой стороны, чтобы урегулировать отношения между публичной властью и частными лицами. Мы говорим здесь, например, о праве дипломата взять с собой в командировку своего зарегистрированного сожителя на тех же основаниях, на каких один супруг может брать другого супруга. Мы говорим здесь о праве получать информацию о состоянии здоровья своего зарегистрированного сожителя, если сам человек не в состоянии выразить свое мнение. Мы говорим здесь о тех льготах, которые касаются потери кормильца, например, в том числе смерти служащего Сил обороны и получения законных для членов семьи льгот.
"Равенство браков на сегодня поддерживают 53% жителей Эстонии, поддержка удвоилась также среди иноязычного населения - с прежних 22% до нынешних 40%".
Сигне Рийсало, министр социальной защиты, Партия реформ
С 2016 года и по сегодняшний день в Эстонии зарегистрировано 331 сожительство. Я не знаю, заключены они между людьми одного или разного пола, так как у нас отсутствуют соответствующие регистры. К концу нынешнего года Министерство юстиции составило план таким образом, чтобы нотариусы и регистры народонаселения вносили договоры о сожительстве в регистры, на основании чего мы будем знать, состоит ли лицо в отношениях, влекущих гражданско-правовые обязательства, чтобы исключить двойное вступление в брак или двойное заключение договора о сожительстве.
В то же время крайне важно в отношении третьих лиц, чтобы не возникало ситуации, например в случае сделок с недвижимостью, когда был заключен договор о сожительстве, совместном имуществе, но ни в одном из регистров не видно, чтобы, например, при приобретении квартиры третьим лицом было согласие снявшегося с регистрации сожителя, в результате чего сделки могут оказаться ничтожными. То есть вопрос не только во взаимной защите партнеров и защите их со стороны государства, но и в защите в отношении третьих лиц.
В случае зарегистрированного сожительства можно также в упрощенном порядке перейти в брак, и в таком случае исходят из того, что будет сохранен тот же режим брачного имущества, который партнеры выбрали, вступая в сожительство и заключив соответствующий договор у нотариуса.
Важной главой является родословная. В случае генеалогического древа исходили из двух целей. Первая цель связана с правом и обязанностью биологического родителя исполнять роль родителя. Или если возможно установить биологического родителя, то этого биологического родителя в первую очередь устанавливают также в качестве родителя в родословной ребенка.
Исключением является только искусственное оплодотворение, когда речь идет об анонимном доноре. В этом случае действительно не устанавливается родословная донора спермы, а также не возникает родительских обязанностей, обязанности по содержанию или наследованию. В таком случае мы исходим из другого аспекта. И этот аспект - права ребенка. Чтобы у ребенка было два взрослых родителя, которые могут отвечать за него и опекать его, и даже в ситуации, когда один из родителей должен уйти, у ребенка остается второй родитель, который его воспитал.
То есть только в случае анонимного донора спермы или неизвестного донора спермы возможно в случае однополого женского брака определение супруги вторым родителем. В остальных случаях мы исходим все-таки из того, что у ребенка два биологических родителя, от которых устанавливается родословная.
Однако, естественно, возникает вопрос, остается ли у нас в законе по-прежнему такое определение матери и отца, каким оно было, то есть мать - это женщина, которая родила ребенка, отец - это мужчина, который зачал ребенка. Ответ - да, это в проекте не меняют.
Из доклада министра социальной защиты при первом чтении в Рийгикогу проекта изменения Закона о семье