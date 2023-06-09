Сигне Рийсало: Почему необходимо узаконить равенство браков?

Равенство браков означает, что однополым парам предоставят право заключать брак на таких же основаниях, что и у людей разного пола. Для этого изменят довольно многие положения Закона о семье, чтобы были охвачены все негативные обстоятельства, препятствующие заключению брака, в том числе регистрации сожительства на основании Закона о сожительства между сестрами-братьями, усыновленными детьми, а также единокровными и единоутробными сестрами и братьями.

Находящиеся в браке люди получают сегодня общее право на усыновление. Если будет принят данный проект, то и однополые вступившие в брак люди получат общее право на усыновление, в том числе на усыновление чужого ребенка. Если мы говорим об общих цифрах усыновления в Эстонии, то они составляют от 60 до 80 детей в год в течение последних десяти лет. Всего около 20 усыновлений в год происходит в чужие семьи. При усыновлении в чужую семью люди обязаны пройти семейное обследование, обучение PRIDE, а также представить справки о состоянии своего здоровья, о своих доходах, о месте жительства, чем они подтвердят, что в состоянии воспитывать усыновляемого ребенка до совершеннолетия. Это значит, что в паре десятков случаев в год речь вообще может зайти об усыновлении в совершенно чужую семью.