Рийна Солман: Это одно бесконечное вранье

Еще парой лет раньше, в 2014-м, нам четко сказали: однополые пары хотят узаконить не брак, а сожительство - и это была очередная ложь. Они говорили: мы не хотим права на усыновление. Это тоже было ложью, ведь все это было подано нам здесь и сегодня в исполнении министра социальной защиты.

После полученного враньем мандата правящая коалиция первым делом взялась за уменьшение пособий для многодетных семей, а теперь берется за изменение Закона о семье в отношении тех вещей, о которых обещали, что их все равно не будет. По столь щепетильному вопросу не было никакого публичного обсуждения. Не спрашивали также мнения находящихся в большинстве разнополых пар, что они думают о столь масштабном культурном изменении. Социологический опрос - это не получение согласия.

Когда законодатель проводил реформу МСУ, то у людей спрашивали, хотят ли они, спрашивали - да или нет, так как решали принципиальный вопрос. Мнение народа что-то значило. Теперь, когда они пришли к власти, солгав, что к власти придут другие, мнение людей больше не спрашивают, хотят ли они предоставить однополым бракам тот же статус, что и браку женщины и мужчины, который, однако, и свойственен нашей культуре.