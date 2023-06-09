Рийна Солман: Это одно бесконечное вранье

Несколько лет назад нам сказали, что нам не нужен референдум о браке, так как никто не станет менять Закон о семье. Это говорила премьер-министр Кая Каллас. Это было ложью.
Еще парой лет раньше, в 2014-м, нам четко сказали: однополые пары хотят узаконить не брак, а сожительство - и это была очередная ложь. Они говорили: мы не хотим права на усыновление. Это тоже было ложью, ведь все это было подано нам здесь и сегодня в исполнении министра социальной защиты.
После полученного враньем мандата правящая коалиция первым делом взялась за уменьшение пособий для многодетных семей, а теперь берется за изменение Закона о семье в отношении тех вещей, о которых обещали, что их все равно не будет. По столь щепетильному вопросу не было никакого публичного обсуждения. Не спрашивали также мнения находящихся в большинстве разнополых пар, что они думают о столь масштабном культурном изменении. Социологический опрос - это не получение согласия.
Когда законодатель проводил реформу МСУ, то у людей спрашивали, хотят ли они, спрашивали - да или нет, так как решали принципиальный вопрос. Мнение народа что-то значило. Теперь, когда они пришли к власти, солгав, что к власти придут другие, мнение людей больше не спрашивают, хотят ли они предоставить однополым бракам тот же статус, что и браку женщины и мужчины, который, однако, и свойственен нашей культуре.
Так легко и без большого шума происходит сегодня уничтожение наших культурных обычаев, или крупнейший обман нашего века, особенно со стороны руководителей Партии реформ, которые ничего подобного в своей предвыборной программе не обещали. Все это - вранье века.
"Поправками к Закону о семье пытаются более широко изменить культуру и обычаи эстонского народа".
Рийна Солман, член Рийгикогу, "Isamaa"
Переосмысление брака как символа - это в культурном смысле нечто намного большее, чем просто изменение одного-двух слов в законе, как утверждают стремящиеся протащить этот закон. При введении в действие гендерно-нейтрального брака делают упор на опросе, по результатам которого 53% людей поддерживают его, и пытаются произвести впечатление, будто единственное противостояние существует здесь только с церковными людьми, однако это - очередная ложь.
Этими поправками к Закону о семье пытаются более широко изменить культуру и обычаи эстонского народа. То есть вступают в противоречие с преамбулой Конституции. В то же время путем нагромождения разных проектов исключают дебаты по существу, и Партия реформ проходится катком по пожеланиям многих своих депутатов, а также избирателей.
При рассуждениях о гендерно-нейтральном браке уже долгое время издевались над церковными и религиозными людьми, сознательно направляя таким образом внимание людей на противостояние между двумя меньшинствами. Однако это тоже очередная ложь, ведь брак между женщиной и мужчиной является частью нашей собственной культуры. Изменение понятия брака - это намного более противоречивая и широкая общественная тема. В эстонской народной культуре, истории культуры или литературе не имелось особых ссылок на однополое сожительство или на гендерную нейтральность. Брак между мужчиной и женщиной всегда являлся частью нашей культуры.
Поскольку не все депутаты Партии реформ однозначно поддерживают этот проекта закона, то что нам остается думать о ее электорате? Большая часть электората не поддерживает этот проект. Если можно дорожным катком проехаться по части членов своей фракции, то неизбежно под этим катком окажутся также избиратели реформистов, представляемые этими депутатами.
Судя по результатам выборов, Партия реформ представляет сегодня самый большой круг избирателей. Скоро она должна будет ответить своим избирателям на вопрос, почему принимается делать вещи, о которых в ходе выборов даже речи не было.
Мы понимаем однополых, однако в своем стремлении стать самыми равными среди равных нельзя нивелировать общество и эстонскую культуру, подавлять обычаи и принижать народ.