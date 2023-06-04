Триумфаторов "Narva Trans" будут чествовать в рамках Дней города

Мэр Нарвы Катри Райк, которая среди болельщиков на столичном стадионе "A. Le Coq Arena" 3 июня едва не сорвала голос и с волнением наблюдала за победой "Транса" над "Флорой", сообщила "Северному побережью", что Нарва будет приветствовать своих героев в рамках Дней города. Хотя, как заметила мэр, этого изначально не было в плане.

- "Narva Trans", футбольная команда - гордость Нарвы, часть нашей идентичности, - комментирует Райк. - Я уверена, что тысячи и тысячи жителей Нарвы были рады их вчерашней кубковой победе. Мы все нуждаемся в чем-то, что нас объединит. "Транс" объединяет и привлекает детей - мальчиков и девочек - к футболу. Мощным чувством было кричать на "A. Le Coq Arena" во все горло и без стеснения: "Только Нарва! Только победа!".

Еще одним триумфатором, кого Нарва будет чествовать в рамках Дней города, будет выросшая в этом городе певица Алика Милова, очень хорошо представившая Эстонию на конкурсе "Евровидение". На сцене Дней города Нарвы Алика не только получит почести и благодарности, но и даст концерт. Начало ее выступления на Ратушной площади 10 июня запланировано на 20.00.