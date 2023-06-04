ВИДЕО ⟩ Город Кохтла-Ярве впервые отпраздновал День флага на площади в Ахтме

На городской площади в Ахтме собрались, невзирая на дождь, несколько сотен человек с эстонскими флагами.
Председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Эдуард Одинец призвал горожан повлиять на руководителей своих квартирных товариществ, чтобы те не забывали в День флага вывешивать на домах эстонский триколор.
- Наш сине-черно-белый такой особенный, такой красивый! Таких цветов больше нет ни у кого. Мы все особенные, и наша страна особенная. Почему бы не показывать эту особенность как можно больше и как можно чаще, - сказал Одинец, отмечая, что эстонский флаг все чаще развевается на домах в Кохтла-Ярве, но флагов могло бы быть и больше.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер напомнила об оркестранте Пауле Киппаре, который во время оккупации, в 1961 году, водрузил сине-черно-белый флаг в Кохтла-Ярве на 144-метровой телевизионной мачте. Флаг оставался там несколько дней, так как соответствующие органы попросту не заметили его в туманную погоду.
Пауль Киппар был приговорен к трем годам тюрьмы за поднятие сине-черно-белого флага. За этот поступок Эстонская Республика В 2005 году наградила его медалью.
- История всегда изменчива, - заметила Линдер.
Мэр Кохтла-Ярве также сказала, что сегодня в городах Эстонии помимо сине-черно-белых развеваются и сине-желтые флаги Украины. "Это потому, что с 24 февраля 2022 года украинский флаг также символизирует борьбу слабых со злом. Это символ мужества всех нас. Этот флаг поднимают все, кто осуждают это зло", - сказала Линдер.