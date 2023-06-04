ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве отпраздновали День флага

В Северном дворе Нарвского замка утром 4 июня прошло празднование Дня эстонского флага.
В рамках празднования руководители Нарвы передали новые флаги представителям муниципальных учреждений. Затем организовали общее чаепитие.
Флаги передавали председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат и мэр города Катри Райк.
Предварительно предполагалось, что флаги получат и представители квартирных товариществ Нарвы, однако с фабрики флагов этот заказ еще не успели отправить, поэтому товарищества получат их позднее.