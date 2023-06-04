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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве отпраздновали День флага

Северное побережье
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В Северном дворе Нарвского замка отпраздновали День флага.
В Северном дворе Нарвского замка отпраздновали День флага. Фото: Ilja Smirnov / Narva linn

В Северном дворе Нарвского замка утром 4 июня прошло празднование Дня эстонского флага.

В рамках празднования руководители Нарвы передали новые флаги представителям муниципальных учреждений. Затем организовали общее чаепитие.

Флаги передавали председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат и мэр города Катри Райк.

Предварительно предполагалось, что флаги получат и представители квартирных товариществ Нарвы, однако с фабрики флагов этот заказ еще не успели отправить, поэтому товарищества получат их позднее. 

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Нарва
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