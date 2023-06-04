ERR: Тюрьмы завалены безосновательными жалобами от заключенных

"В Вируской тюрьме один заключенный за год подал тюрьме около 700 апелляций, а другой - 355 обращений. Мы так или иначе должны этими обращениями заниматься", - рассказал ERR вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе.

После регистрации обращения необходимо проверить, было ли оно отправлено нужному адресату, после чего следует составить ответ на письмо. Таллиннская тюрьма в прошлом году ответила на 5400 обращений.

Вопросы могут касаться как тонкостей законодательства, так и повседневной жизни. "Они спрашивают, почему цвет камеры такой, из какого материала сделана кровать, почему кровать вообще такая", - привел примеры вопросов Куузе.

Среди прочего, заключенные спрашивают, почему кусочки хлеба и булки разного размера, из какого металлического сплава сделаны ложки. Иногда заключенный просит принести что-то в камеру, а когда предмет приносят, он ссылается на Закон об административном производстве и просит обосновать, почему это было принесено в камеру.