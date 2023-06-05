СТАТИСТИКА ⟩ В апреле росло лишь производство сланцевого масла

Как сообщает Департамент статистики, производство сократилось во всех трех секторах промышленности - в энергетике (-22,0%), в обрабатывающей промышленности (-14,7%) и в горнодобывающей промышленности (-9,1%).

Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в производстве сланцевого масла (2,4%), а также в производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов (12,8%).

Существенное сокращение, как и в прошлом месяце, было в обработке древесины (на 24%), производстве электрооборудования (на 6,8%) и металлоизделий (на 9%). Небольшое сокращение наблюдалось также в производстве электронного оборудования (на 2,3%) и продуктов питания (на 1,4%).

По сравнению с апрелем 2022 года, продажи продукции обрабатывающей промышленности сократились в апреле 2023 года в текущих ценах и с поправкой на сезонность на 11,9%. Продажи на внутреннем рынке уменьшились на 14,1%, экспортные - на 10,5%.

На внешнем рынке было продано 66,8% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.