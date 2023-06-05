Экономист: инфляция по-прежнему слишком высокая

Падение цен на энергоносители на мировом рынке помогло замедлить инфляцию, но базовая инфляция остается слишком высокой, считает экономист Банка Эстонии Каспар Оя.
Как передает слова Оя ERR со ссылкой на передачу Terevisioon на канале ETV, шестимесячный Euribor, который является основной ставкой для большинства жилищных кредитов и лизинга, составляет 3,7%, и, учитывая ожидания рынков, он, вероятно, останется на этом уровне, при этом пик будет немного выше, но не намного.
- В то же время, если вернуться в прошлое, прогнозы не были точными - процентные ставки поднимались и падали больше, чем предполагалось в прогнозах, - констатировал Оя, добавив, что для сдерживания быстрой инфляции следовало поднять процентные ставки существенно выше, поскольку ставки в размере 4% исторически являются нормальным уровнем.
Оя заверил, что влияние повышения процентных ставок уже заметно.
- Люди тратят больше денег на выплату процентов, и у них остается меньше денег, то есть меньше средств для разогрева экономики. Но на все это потребуется время. Экономика должна ухудшиться, тогда высокая инфляция будет подавлена, - сказал Оя.
По словам Оя, при низком уровне безработицы, как сейчас в Эстонии и в других странах Европы, инфляция остается высокой.
- Инфляция замедлилась в основном из-за падения цен на энергоносители на мировом рынке. Базовая инфляция, которая имеет местный фон, также начала постепенно снижаться. Но она все еще высока, - добавил Оя.
Нынешнее повышение процентных ставок должно повлиять на доходы населения, сократив потребление на 1,5%, но, по словам Оя, это происходит очень неравномерно: "Более крупные кредиты получили люди с более высокими доходами и большими сбережениями. Если посмотреть на данные Налогового департамента, на платежи людей, то те, кто имеют более крупные кредиты, входят в число 10% людей с самыми высокими доходами. Кредитов, когда платеж увеличился на 300 евро, всего пять процентов".
В прошлом с повышением базовой ставки банки снижали банковскую маржу. И наоборот, маржа повышалась с ростом ставки Euribor. По словам Оя, сейчас маржа немного снизилась, но статистика показывает большее падение, чем видят сами банки.