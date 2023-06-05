Экономист: инфляция по-прежнему слишком высокая

Как передает слова Оя ERR со ссылкой на передачу Terevisioon на канале ETV, шестимесячный Euribor, который является основной ставкой для большинства жилищных кредитов и лизинга, составляет 3,7%, и, учитывая ожидания рынков, он, вероятно, останется на этом уровне, при этом пик будет немного выше, но не намного.

- В то же время, если вернуться в прошлое, прогнозы не были точными - процентные ставки поднимались и падали больше, чем предполагалось в прогнозах, - констатировал Оя, добавив, что для сдерживания быстрой инфляции следовало поднять процентные ставки существенно выше, поскольку ставки в размере 4% исторически являются нормальным уровнем.

Оя заверил, что влияние повышения процентных ставок уже заметно.

- Люди тратят больше денег на выплату процентов, и у них остается меньше денег, то есть меньше средств для разогрева экономики. Но на все это потребуется время. Экономика должна ухудшиться, тогда высокая инфляция будет подавлена, - сказал Оя.

По словам Оя, при низком уровне безработицы, как сейчас в Эстонии и в других странах Европы, инфляция остается высокой.

- Инфляция замедлилась в основном из-за падения цен на энергоносители на мировом рынке. Базовая инфляция, которая имеет местный фон, также начала постепенно снижаться. Но она все еще высока, - добавил Оя.

Нынешнее повышение процентных ставок должно повлиять на доходы населения, сократив потребление на 1,5%, но, по словам Оя, это происходит очень неравномерно: "Более крупные кредиты получили люди с более высокими доходами и большими сбережениями. Если посмотреть на данные Налогового департамента, на платежи людей, то те, кто имеют более крупные кредиты, входят в число 10% людей с самыми высокими доходами. Кредитов, когда платеж увеличился на 300 евро, всего пять процентов".