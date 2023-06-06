Вт, 6.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Здание Вокаского детского дома может стать арендным домом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Эскиз Вокаского арендного дома.
Эскиз Вокаского арендного дома. Фото: eskiis

Тойлаская волость подала в "KredEx" ходатайство о строительстве при поддержке государства современного арендного дома в пустующем много лет здании Вокаского детского дома.

Тойлаское волостное управление искало на открытом конкурсе партнера, который был бы готов построить арендный дом в волости, обещая для этого подать заявку на поддержку "KredEx". Единственным подавшим предложение стало ТОО "Voka Vara", владеющее многоквартирным домом по адресу: ул. Тийги, 5, пустовавшим после закрытия детдома в 2006 году. 

Многоквартирный дом по ул. Тийги, 5 пустует с момента закрытия детского дома в 2006 году.
Многоквартирный дом по ул. Тийги, 5 пустует с момента закрытия детского дома в 2006 году. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх