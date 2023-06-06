Здание Вокаского детского дома может стать арендным домом

Тойлаское волостное управление искало на открытом конкурсе партнера, который был бы готов построить арендный дом в волости, обещая для этого подать заявку на поддержку "KredEx". Единственным подавшим предложение стало ТОО "Voka Vara", владеющее многоквартирным домом по адресу: ул. Тийги, 5, пустовавшим после закрытия детдома в 2006 году.