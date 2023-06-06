Дни города Кохтла-Ярве в этом году пройдут в июле

Статус города Кохтла-Ярве получил 15 июня 1946 года, и в честь дня рождения в городе обычно проходили какие-то праздничные мероприятия. В этом году этот день пройдет тихо, потому что Дни города перенесут на середину лета.

- Это решение приняли для лучшей организации праздника, - объяснила решение городских властей главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре Ирина Путконен. - В городе недавно прекрасно прошли два больших праздника - День химика и День защиты детей, собравшие тысячи людей. Мы не готовы проводить в этом месяце еще одно крупное мероприятие, тем более в условиях ограниченного городского бюджета. Тем не менее Дни города готовятся, праздничные мероприятия должны охватить разные части города. Они пройдут с 10 по 16 июля.