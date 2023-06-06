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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ "Мы - дети Вирумаа"

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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С годами структура праздника немного изменилась, но с опытом все стало только лучше, а блеск в глазах исполнителей с каждым разом все ярче.
С годами структура праздника немного изменилась, но с опытом все стало только лучше, а блеск в глазах исполнителей с каждым разом все ярче. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу в восьмой раз прошел праздник песни и танца детских садов Ида-Вирумаа "Мы - дети Вирумаа". На этот раз, как и на первом празднике, гостей принимал тойлаский детсад "Naerumeri".

Всего в этот раз участвовало более двух с половиной сотен детей из 13 детских учреждений из разных уголков уезда. "Таким образом, даже самые маленькие дети, которым еще рано участвовать в школьных и взрослых праздниках, могут получить представление об этом и первый опыт. Так сохраняется традиция праздника песни и танца", - говорят работники тойлаского детсада "Naerumeri", организовавшие праздник в четвертый раз. 

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