ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ "Мы - дети Вирумаа"

Всего в этот раз участвовало более двух с половиной сотен детей из 13 детских учреждений из разных уголков уезда. "Таким образом, даже самые маленькие дети, которым еще рано участвовать в школьных и взрослых праздниках, могут получить представление об этом и первый опыт. Так сохраняется традиция праздника песни и танца", - говорят работники тойлаского детсада "Naerumeri", организовавшие праздник в четвертый раз.