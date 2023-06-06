Хутор Патмари выращивает сено для ближневосточных коров

Действующий в Алутагузеской волости хутор Патмари вот уже третий год выращивает наряду с зерновыми люцерну и тимофеевку, которые на сенном заводе в Роодевялья сушат, упаковывают и отправляют морскими контейнерами в страны Ближнего Востока на корм для тамошнего крупного рогатого скота.
15 июня исполняется 33 года, как действует хутор Патмари. Все эти годы на хуторе выращивали зерновые, а в первые годы разводили также какое-то время коров, свиней и овец. Когда с животноводством покончили, сосредоточились на зерновых. Землю прикупили и арендовали дополнительно, сейчас ее - 1200 гектаров.