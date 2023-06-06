Хутор Патмари выращивает сено для ближневосточных коров

15 июня исполняется 33 года, как действует хутор Патмари. Все эти годы на хуторе выращивали зерновые, а в первые годы разводили также какое-то время коров, свиней и овец. Когда с животноводством покончили, сосредоточились на зерновых. Землю прикупили и арендовали дополнительно, сейчас ее - 1200 гектаров.

- Каждая инвестиция, будь то покупка разбрасывателя удобрений, сеялки или опрыскивателя для защиты растений, означала, что урожай понемногу увеличивался. Пока в какой-то момент я не понял: что бы я ни делал, урожайность больше не повышается, а снижается, - говорит хозяин Айн Рего.