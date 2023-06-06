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Хутор Патмари выращивает сено для ближневосточных коров

Кюлли Крийс
, журналист
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На смешанном поле люцерну побило морозом, верхние листочки пожелтели. Однако стебли тимофеевки ускорили таяние снега, и Айн Рего оценивает поле как вполне хорошее.
На смешанном поле люцерну побило морозом, верхние листочки пожелтели. Однако стебли тимофеевки ускорили таяние снега, и Айн Рего оценивает поле как вполне хорошее. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Действующий в Алутагузеской волости хутор Патмари вот уже третий год выращивает наряду с зерновыми люцерну и тимофеевку, которые на сенном заводе в Роодевялья сушат, упаковывают и отправляют морскими контейнерами в страны Ближнего Востока на корм для тамошнего крупного рогатого скота.

15 июня исполняется 33 года, как действует хутор Патмари. Все эти годы на хуторе выращивали зерновые, а в первые годы разводили также какое-то время коров, свиней и овец. Когда с животноводством покончили, сосредоточились на зерновых. Землю прикупили и арендовали дополнительно, сейчас ее - 1200 гектаров.

- Каждая инвестиция, будь то покупка разбрасывателя удобрений, сеялки или опрыскивателя для защиты растений, означала, что урожай понемногу увеличивался. Пока в какой-то момент я не понял: что бы я ни делал, урожайность больше не повышается, а снижается, - говорит хозяин Айн Рего.

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