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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчине потребовалась медицинская помощь

Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве был избит 33-летний мужчина.

Для оказания первой помощи пострадавшего доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В Силламяэ одна женщина набросилась на другую

4 июня в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Виру в Силламяэ 38-летняя женщина ударила 36-летнюю женщину.

Из грузовика слили топливо

2 июня в полицию поступило сообщение о том, что из грузовика, припаркованного на улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве, слили 300 литров топлива. Ущерб от кражи составляет 450 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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