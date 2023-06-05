СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчине потребовалась медицинская помощь

3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве был избит 33-летний мужчина.
Для оказания первой помощи пострадавшего доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
В Силламяэ одна женщина набросилась на другую
4 июня в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Виру в Силламяэ 38-летняя женщина ударила 36-летнюю женщину.
Из грузовика слили топливо
2 июня в полицию поступило сообщение о том, что из грузовика, припаркованного на улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве, слили 300 литров топлива. Ущерб от кражи составляет 450 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.