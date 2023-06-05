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Работодатели Ида-Вирумаа предупреждают о будущих сокращениях

Северное побережье
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Предпринимателей из Ида-Вирумаа с тревогой ждут повышения минимальной зарплаты и предрекают сокращения, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру"

На прошлой неделе профсоюзы, работодатели и правительство заключили принципиальное соглашение, согласно которому минимальная заработная плата в Эстонии к 2027 году вырастет до 50% от средней зарплаты. По словам управляющей спа-отелем "Мяэтагузе" Терье Раттур, гостиничный и спа бизнес связан с расходами на персонал, и нынешняя экономическая обстановка вынуждает уменьшать штат сотрудников, что может повлиять на качество услуги.

- Наши клиенты должны привыкать к тому, что их обслуживает меньшее количество официантов, например", - сказала в интервью "Актуальной камере" Раттур.

По мнению члена правления Smart Mööbel OÜ Александра Дмитриева, повышение минимальной зарплаты - это позитивная новость для работников, но не для руководителей некоторых малых предприятий.

- Эти все повышения минималок, конечно же, ведут к общему увеличению расходов. А это в свою очередь будет отражаться так или иначе на возможностях этих предприятий. Скорее всего, будут какие-то сокращения, - отметил Дмитриев.

Владелец ресторана Franzia Индрек Кыверик говорит, что в сфере обслуживания сейчас трудно найти работников даже за хорошие деньги. Также он предположил, что мелкие предприниматели будут вынуждены закрыться или работать в черную.

В 2023 году минимальная заработная плата в Эстонии составляет 725 евро или около 39% от средней зарплаты по стране.

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