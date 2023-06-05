В Нарве более тысячи неприватизированных квартир

В Нарве более тысячи квартир до сих пор не приватизированы, пишет издание "Деловые ведомости". Чаще всего выкуп муниципальных квартир происходит по цене ниже рыночной, и выход такого количества квартир на маленький рынок потенциально может сильно на него повлиять.