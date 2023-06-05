В Нарве более тысячи неприватизированных квартир

В Нарве более тысячи квартир до сих пор не приватизированы, пишет издание "Деловые ведомости". Чаще всего выкуп муниципальных квартир происходит по цене ниже рыночной, и выход такого количества квартир на маленький рынок потенциально может сильно на него повлиять.
Муниципальные квартиры продаются постоянно, но понемногу, и этот процесс надо ускорить, считает мэр города. Надо как-то рекламировать покупку муниципальных квартир среди их же жителей.
Так, например, сотрудники целевого учреждения Narva Linnaelamu, которое управляет муниципальными общежитиями и квартирами в Нарве, напоминают арендаторам, что они могут выкупить свои квартиры.
- Это люди, которые там живут долгое время, это те квартиры, которые в 90-е годы остались неприватизированными, - поясняет Катри Райк.
Читайте статью полностью на сайте dv.ee