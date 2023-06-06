Вирве Осила: Не поддающееся пониманию непонимание

В субботу накануне Троицы, когда семейной ценностью и было бы собраться всей семьей, украсить комнату ветками березы и покрасить яйца березовыми листьями, ценители этих ценностей и вовсе собрались с флагами и лозунгами перед парламентом, чтобы отчихвостить тех отличающихся, которые никоим образом не хотят, да и не могут помешать обычным блюсти свои истины и жизненный уклад. Те, кто считают себя правильными, сами постоянно себя взвинчивают.

Каждая вторая фраза из уст и на лозунгах протестующих говорила о семейной модели. Семьи не могут и не должны быть одинаковыми, как модель автомобиля. Неужели внук и бабушка, живущие вместе, не являются семьей? Или мать-одиночка с детьми? Или разве потерявшая мужа вдова с детьми - это не семья? Или бездетная пара или оставшиеся со своей старой матерью дочь или сын не являются семьей? Модели собирают коллекционеры, семьи людей образуются на основании любви, обстоятельств или необходимости, их нельзя строить по какому-то чертежу или схеме.

Кстати, в советское время и я на себе ощутила все прелести этого, так сказать, принципа модели. У нас существовал семейный клуб, куда могли прийти провести вечер только супружеские пары; к семьям не относились разведенные или овдовевшие люди, ни с детьми, ни без детей. И тем более мамы-одиночки. Это было время, когда запрещалась также леворукость. У меня в группе была девочка-левша, и как только в дом входили проверяющие (а в то время контролировали все время), то ложка, карандаш или игрушка тут же перескакивали у нее в правую руку, а когда проверяющие уходили, то мы снова меняли руку и кушали-играли дальше в свободном режиме. Думаю, что если бы сейчас продолжалась та самая культурная пауза и в президиуме сидели рьяные защитники семьи с нынешними взглядами, то вдруг на повестку дня встал бы запрет браков между левшами?