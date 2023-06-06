ВИДЕО ⟩ День флага Эстонии на стадионе имени Липпа

Поскольку флагу Эстонии исполнилось 139 лет, то в плане было вместе преодолеть в течение двух часов на стадионе суммарно 139 кругов по 400 м каждый. Сорок явившихся на место, среди которых были как бегуны, так и ходоки, сообща выполнили поставленную задачу за 55 минут. В общем за два часа сделали 303 круга, то есть преодолели 121,2 км.