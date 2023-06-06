ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в Силламяэ возникло противостояние мусорным контейнерам?

Силламяэ является в Эстонии уникальном городом, где у товариществ до сих пор нет контейнеров для сбора отходов, а люди выносят отходы в определенные часы в места, где останавливается мусоровоз. Однако с 1 сентября ситуация изменится, и к тому времени у товариществ должны иметься места сбора отходов, что вызвало также протест.