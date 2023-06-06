ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в Силламяэ возникло противостояние мусорным контейнерам?

Силламяэ является в Эстонии уникальном городом, где у товариществ до сих пор нет контейнеров для сбора отходов, а люди выносят отходы в определенные часы в места, где останавливается мусоровоз. Однако с 1 сентября ситуация изменится, и к тому времени у товариществ должны иметься места сбора отходов, что вызвало также протест.
Мэр Силламяэ ТЫНИС КАЛБЕРГ:
- Нынешняя система сбора отходов действовала в Силламяэ очень долгое время, и люди к ней привыкли. Но, как известно, изменения любой привычной вещи создают вопросы. Оппозиция спешит воспользоваться такими ситуациями. Что она и сделала. Но я не чувствую сейчас, чтобы существовало какое-то сильное противостояние новому порядку.
Видно, проблемы с этим тоже есть. Силламяэ - компактный город, и здесь непросто найти места для пунктов сбора отходов. Постараемся помочь тут товариществам и вместе отыскать решения.