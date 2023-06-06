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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в Силламяэ возникло противостояние мусорным контейнерам?

Северное побережье
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Тынис Калберг.
Тынис Калберг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Силламяэ является в Эстонии уникальном городом, где у товариществ до сих пор нет контейнеров для сбора отходов, а люди выносят отходы в определенные часы в места, где останавливается мусоровоз. Однако с 1 сентября ситуация изменится, и к тому времени у товариществ должны иметься места сбора отходов, что вызвало также протест.

Мэр Силламяэ ТЫНИС КАЛБЕРГ:

- Нынешняя система сбора отходов действовала в Силламяэ очень долгое время, и люди к ней привыкли. Но, как известно, изменения любой привычной вещи создают вопросы. Оппозиция спешит воспользоваться такими ситуациями. Что она и сделала. Но я не чувствую сейчас, чтобы существовало какое-то сильное противостояние новому порядку.

Видно, проблемы с этим тоже есть. Силламяэ - компактный город, и здесь непросто найти места для пунктов сбора отходов. Постараемся помочь тут товариществам и вместе отыскать решения.

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