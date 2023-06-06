ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Неужели промышленность больше не нужна?

Достойно внимания, что самый большой спад произошел в отраслях производства, связанных с древесиной, электроэнергией и металлом, а также в горной промышленности. Одна из немногих отраслей, где еще происходит маленький рост, это производство сланцевого масла. Но и он может скоро закончиться, если прислушаться к маниакальному желанию части политиков убить всю сланцевую промышленность.

Можно попытаться поверить, что переход к зеленой экономике исходит из лучших побуждений. Однако этот процесс нельзя осуществлять без чувства меры, действуя подобно пьяному слону в посудной лавке. Нельзя допустить, чтобы всевозможными постановлениями и директивами задушили имеющуюся промышленность, приносящую людям работу и хлеб, а государству - доход, будучи не в состоянии перед этим предложить взамен равноценную экономику.

Ярким подтверждением этого является фонд справедливого перехода. Для политиков эти три слова годами служили возможностью посотрясать воздух, когда требовалось говорить о том, как в Ида-Вирумаа после сокращения сланцевой промышленности будет создана новая промышленность. Однако действительность такова, что коалиционный договор тоже дает понять, что он неуклюж и бюрократичен, результаты получаются меньше ожидаемого, а если и получаются, то позднее ожидавшегося.