На границе с Россией задержали крупную партию товаров двойного назначения

Водитель грузовика по пути в Россию подал необходимые документы для пересечения границы, но таможенники заметили некоторые неточности и заподозрили, что перевозимый товар может быть под санкциями.

Более тщательное расследование показало, что грузовик пытался перевезти через границу 7841 шарикоподшипник, 215 корпусов шарикоподшипников и 2106 других подшипников. В соответствии с Регламентом Совета (ЕС) 833/2014 (пункт X.A.X.003) экспорт этих товаров в Российскую Федерацию запрещен.

Подшипники широко используются в строительстве различных машин, металлургии, устройств автоматизации, а также в военной промышленности.

По словам руководителя отдела внешней границы Налогово-таможенного департамента Антса Кутти, с момента введения санкций попыток декларирования шарикоподшипников на границе не зарегистрировано. «Этот инцидент первый такой случай на эстонско-российской границе», - сказал Кутти, добавив, что водителя грузовика с товаром развернули на границе.