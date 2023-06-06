В Силламяэ со второй попытки нашли строителя для велосипедно-пешеходной дорожки

Как передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру", изначально на строительство новой велосипедно-пешеходной дорожки в Силламяэ в проект городского бюджета на 2023 год было заложено полмиллиона евро, также эта сумма включала финансовую поддержку от государства в размере 166 000 евро.

По словам вице-мэра Силламяэ Алексея Степанова, в этот раз удалось найти застройщика, который предложил разумную цену.

- Второй конкурс поставки показал, что из поступивших ценовых предложений, а их было четыре, лучшую цену дала фирма Йыхви КЕК. Их цена превысила нашу ожидаемую стоимость на 204,5 тысяч евро. И, по сравнению с первым конкурсом, это не было таким уж грандиозным превышением, там стоимость была превышена в два раза. Городское собрание в конце мая на своей сессии дало управе полномочия признать предложение фирмы успешным, заключить этот договор и построить эту дорожку, - рассказал Степанов.

Оппозиционные депутаты голосовали против проекта строительства дорожки, так как, по их мнению, на данный момент в городе есть более актуальные темы, например переход на контейнерную систему сбора мусора, да и очередной кредит городу брать не стоит.

- Мы считаем, что, во-первых, проект не готов до такой степени, чтобы можно было точно просчитать стоимость этого проекта. Это может привести к тому, что через некоторое время понадобятся дополнительные деньги, которых сейчас в бюджете нет, и придется брать очередной кредит, - считает председатель фракции соцдемов в горсобрании Силламяэ Гульнара Сидоренко.

По мнению депутатов от правящей фракции Центристской партии, так как бюджет в Силламяэ сбалансирован, то реализация этой идеи не представляет собой опасности для городской казны. Также они считают, что открытие новой дорожки пойдет на пользу жителям и гостям города.

- Она соединит старую часть города и микрорайон, наведет мосты между ними, поскольку люди смогут перемещаться между ними вдоль моря. И тем самым даст дополнительную ценность как для наших жителей, так и повысит привлекательность города для туристов, - отметил Степанов.