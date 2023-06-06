Полиция ищет пропавшего 75-летнего Бориса в Ахтме

Полиция просит помощи в поиске пропавшего без вести 75-летнего Бориса в Ахтмеском районе Ида-Вирумаа.
Вчера вечером в полицию сообщили, что Борис покинул дом престарелых около 9:30 утра и с тех пор мужчину никто не видел. У него нет с собой телефона. Мужчина из Харьюмаа, здесь у него нет ни знакомых, ни друзей, к которым он мог бы пойти.
Полиция проверила возможные места пребывания мужчины в Ахтменском районе и медицинские учреждения, но пока найти его не удалось.
Борис ниже ростом и лысый. Когда он вышел из дома престарелых, мужчина был одет в темно-синий свитер, черные спортивные штаны и черные туфли.
Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.