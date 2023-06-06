Переход обучения на эстонский язык поддерживает лишь половина неэстонцев

В рамках регулярного мониторинга общественного мнения, проведенного в сотрудничестве с Госканцелярия и компанией Turu-uuringute AS было исследовано отношение к важным для общества темам, таким как изменение налогов, переход к обучению на эстонском языке, равноправие в браке и расширение областей подготовки сил обороны.

- Как и ожидалось, отношение эстонцев к переходу на обучение на эстонском языке в подавляющем большинстве положительное, в то же время почти половина жителей других национальностей относится к этому положительно, - прокомментировал результаты исследования Вайке Вайну, руководитель исследования Turu-uuringute AS.

76% жителей Эстонии разделяют мнение, что переход на эстоноязычное образование дает всем эстонским детям, независимо от их родного языка, равные возможности для получения качественного эстоноязычного образования. Примерно одна пятая часть опрошенных не согласны с этим утверждением.

Подавляющее большинство эстонцев, или 89%, поддерживают переход школ на эстонский язык, в то время как только 48% лиц других национальностей разделяют это мнение, и примерно столько же, или 49%, не согласны с вышеприведенным утверждением. Скептиков больше среди людей в возрасте 35-64 лет, в региональном разрезе - в Северо-Восточной Эстонии.