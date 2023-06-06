Нарвские гимназисты получили возможность внеклассной работы у лидеров индустрий

Подписание договора прошло сегодня в зале Нарвской ратуши. Со стороны организаций-партнеров свои подписи поставили мэр Нарвы Катри Райк, член правления "Enefit Power" Андрес Вайнола, член правления ЦУ "Инвестиционное агенство Ида-Виру" Теэт Куусмик, генеральный директор "NPM Silmet" Райво Васну, представитель стартап-инкубатора "Objekt" Денис Ларченко, специалист по персоналу "Fortaco" Катрин Кампус, председатель правления "Rapid Security" Валло Пыльдма, старший консультант "Ида-Вируского Центра Предпринимательства" Лаури Ялонен и исполнительный директор "Äkke Spordiklubi" Владимир Вшивцев.

В сотрудничестве с партнерами руководство гимназии планирует повысить осведомленность учащихся о возможностях рынка труда Ида-Вирумаа и его тенденциях в будущем, а также сформировать у молодежи гражданскую активность в решении задач местного и более широкого уровня.

Соглашение, подписанное между партнерами и школой, подтверждает, что взаимное сотрудничество будет осуществляться в сфере создания разнообразной учебной среды для учащихся Нарвской эстонской государственной гимназии.

- Все мы живем в Нарве, и наши ученики - люди, которые будут создавать будущее города. Только в сотрудничестве с партнерами мы можем создать разнообразную среду обучения и развития, а также вынести обучение за пределы школы, - сказала директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар.

Партнеры со своей стороны зафиксировали в договоре готовность проводить гостевые занятия, приглашать учащихся гимназии познакомиться с их компаниями и, в более широком смысле, внести свой вклад в формирование будущих навыков молодых людей.