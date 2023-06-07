40% жителей Эстонии не имеют сбережений

Если не принимать во внимание пенсионные ступени, то следующим по популярности способом сбережений среди жителей Эстонии является откладывание денег на ежедневные расходы на банковском счете. Об этом заявили 29% респондентов. Практически столько же, 31%, указали, что вообще не имеют сбережений, а 9% ответили, что даже не думали о сбережениях.

Следующей по популярности формой сбережений является инвестирование в фондовые рынки. Так делают 16% респондентов. Практически столько же предпочло откладывать наличные деньги (15%) и инвестировать в недвижимость (14%). Менее популярным является использование срочного депозита в банке - его имеют 10% процентов ответивших. 4% покупают ценности и столько же, то есть еще 4%, инвестируют в облигации.

- Конечно, часть респондентов инвестирует в несколько классов активов одновременно, но видно, что большая часть не хочет инвестировать или не знает, куда вкладывать свободные деньги. Это означает, что инфляция съедает даже те небольшие резервы, которые у них есть, - рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен. - Складываем 29% респондентов, которые копят на счету в банке, 15% откладывающих наличные, и часть, указавших, что у них вообще нет сбережений. В общей сложности мы получим почти 50% людей, которые ничего не делают со своими деньгами.

- Конечно, в качестве резерва на банковском счету всегда должен быть небольшой запас, но хорошо бы хранить деньги, например, используя срочный банковский вклад. В настоящее время банки активно повышают процентные ставки по срочным депозитам, чтобы не отставать от инфляции. При этом срочный вклад не означает, что вложенные туда деньги будут недоступны до истечения указанного срока. Если у вас возникают проблемы, вы всегда можете снять деньги с депозита раньше - просто не получите проценты. В конце концов, это все же лучше, чем хранить деньги на счету или в дома наличными. И вам не нужны огромные суммы, чтобы завести срочный депозит. Начните хотя бы с 500 евро, - пояснила Хакиайнен.