В мае жители Эстонии чувствовали себя безопаснее всего с начала войны

Исследование, проведенное фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии, показало, что 55% жителей Эстонии в марте и 61% в мае считали, что чувствуют себя в безопасности в Эстонии.

Укрепилось и ощущение личной безопасности: по данным мартовского опроса, 68% людей чувствовали себя в безопасности, проживая в Эстонии, а в мае этот показатель вырос до 75 процентов.

Личное ощущение безопасности выросло как среди эстонцев, так и среди жителей других национальностей, но чувство безопасности в отношении государства особенно выросло среди эстонцев.