В мае жители Эстонии чувствовали себя безопаснее всего с начала войны

Оценка жителями Эстонии своей личной безопасности и безопасности государства поднялись в мае до самого высокого уровня с февраля 2022 года.
Исследование, проведенное фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии, показало, что 55% жителей Эстонии в марте и 61% в мае считали, что чувствуют себя в безопасности в Эстонии.
Укрепилось и ощущение личной безопасности: по данным мартовского опроса, 68% людей чувствовали себя в безопасности, проживая в Эстонии, а в мае этот показатель вырос до 75 процентов.
Личное ощущение безопасности выросло как среди эстонцев, так и среди жителей других национальностей, но чувство безопасности в отношении государства особенно выросло среди эстонцев.
Опрос проводился с 18 по 22 мая, в нем приняли участие 1256 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.