Ср, 7.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В мае жители Эстонии чувствовали себя безопаснее всего с начала войны

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Фото: Urmas Luik

Оценка жителями Эстонии своей личной безопасности и безопасности государства поднялись в мае до самого высокого уровня с февраля 2022 года.

Исследование, проведенное фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии, показало, что 55% жителей Эстонии в марте и 61% в мае считали, что чувствуют себя в безопасности в Эстонии.

Укрепилось и ощущение личной безопасности: по данным мартовского опроса, 68% людей чувствовали себя в безопасности, проживая в Эстонии, а в мае этот показатель вырос до 75 процентов.

Личное ощущение безопасности выросло как среди эстонцев, так и среди жителей других национальностей, но чувство безопасности в отношении государства особенно выросло среди эстонцев.

Опрос проводился с 18 по 22 мая, в нем приняли участие 1256 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх