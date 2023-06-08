Мадис Каллас: Если угаснет сельская жизнь, пострадают и города

Мы находимся в ситуации, когда почти половине самоуправлений очень трудно предоставлять даже базовые услуги своему населению. Некоторым из них потребуется дополнительная поддержка уже в 2024 году.

В качестве пластыря на рану мы в коалиции предложили план, который стал бы шагом к целостному решению, чтобы помочь нам облегчить ситуацию уже в 2024 году там, где сейчас потребность ощущается больше всего.

С будущего года мы хотим сделать так, чтобы волости и города начали получать больше денег от подоходного налога с пенсии, но настолько же меньше от налога на доходы физических лиц. В результате изменений самоуправления, находящиеся в наиболее сложной ситуации, начнут получать поддержку от самоуправлений с более высокими доходами.

Всем нужны деньги для своих услуг и инвестиций. Поскольку государственный бюджет также находится в сложном положении, мы стоим перед непростым выбором. Однако, просто выжидая лучших времен, мы вспахиваем почву для новых кризисов, решение которых обойдется еще дороже.

Хотя государство на общих основаниях распределяет деньги между самоуправлениями, в действительности они распределяются между самоуправлениями неравномерно. В Эстонии велико региональное неравенство, и заниматься этим нужно не только на словах, но и на деле.

Нынешним летом мы начнем переговоры с самоуправлениями, чтобы найти долгосрочные решения их финансовых проблем. Я также надеюсь на инициативу самих самоуправлений, потому что их положение, опыт и практика являются важными знаниями, на основе которых мы можем найти лучшие решения.

У нас нет времени ждать, мы должны действовать сейчас и немедленно. Прежде чем жизнь на селе угаснет насовсем. Мы должны работать над тем, чтобы отдаленные и небольшие районы были привлекательны также для молодежи и людей трудоспособного возраста, чтобы обеспечить устойчивую жизнь повсюду в Эстонии.