Мадис Каллас: Если угаснет сельская жизнь, пострадают и города

При сохранении нынешней тенденции жизнь за пределами больших городов исчезнет. В скором времени это повлияет и на благополучие всех людей в Эстонии, где бы они ни жили. Чтобы затормозить этот процесс, правительство уже сегодня должно сделать первые шаги.
Для меня самоочевидная истина, что любое место в Эстонии должно быть хорошим для жизни. Независимо от того, решил ли человек жить в большом городе или в маленьком местечке в Эстонии, основные вещи, такие как начальная школа, детский сад, магазин, чувство безопасности или электричество, должны быть гарантированы.
Горожане зависят от жизни на селе
По состоянию на начало 2023 года в Эстонии проживало 1368917 человек, из них около 640000 в Харьюмаа, в том числе 460000 в Таллинне. Люди переезжали из сельской местности в города по разным причинам: в городе легче найти работу, доступнее услуги, больше детских садов и школ, больше выбор магазинов. Нет сомнения, что комфорт и потребности горожан обеспечены лучше.
Но электричество и тепло наших городов берутся из земли, наша пища берется из земли, наши товары берутся из земли. Людям нравится отдыхать летом в Пярну, на эстонских островах, а зимой кататься на лыжах в восточной или южной Эстонии. Эти вещи были бы невозможны без сельской жизни, без живущих там людей и местных общин.
Но жизнь на селе все же угасает. Самоуправлениям становится все труднее предоставлять услуги, в которых нуждаются люди. Это потому, что не хватает людей трудоспособного возраста, чтобы на их налоговые деньги поддерживать местную жизнь. Сельское хозяйство и промышленность, а также предприятия других сфер страдают от нехватки рабочей силы, так как в сельской местности не хватает рабочих рук, а городская среда подходит не для каждой коммерческой деятельности.
Это привело во многих местах к замкнутому кругу в эстонской сельской жизни: поскольку нет людей - нет школы, магазина, работы и прочих услуг. Поскольку нет ни услуг, ни работы, люди не хотят переезжать в этот регион. Без одного нет другого. Я считаю, что многие горожане подумывали о переезде в деревню, потому что там спокойно, нет пробок, воздух чистый и дети в большей безопасности. Однако окончательное решение осталось за тем, что хороших возможностей в манящей сельской местности просто не хватает.
"Мы находимся в ситуации, когда почти половине самоуправлений очень трудно предоставлять даже базовые услуги своему населению".
МАДИС КАЛЛАС, министр по делам регионов, Социал-демократическая партия
Наверное, каждый человек в Харьюмаа, помимо места жительства, тесно связан с другим регионом Эстонии через школьные годы, бабушек и дедушек, родственников, дачу, и их очень волнует судьба этих мест.
Финансирование самоуправлений отстало от времени
Задачей города или волости являются обеспечение своего населения качественными социальными и попечительскими услугами, местами в детских садах и школах, организация культурных и спортивных мероприятий, обеспечение водоснабжения и канализации, содержание в порядке дорог и улиц, вывоз мусора, общественный транспорт и другие необходимые вещи.
Для этого самоуправления получают деньги от государства через подоходный налог. Человек работает, платит налоги, часть которых идет в самоуправление, где человек прописан. К сожалению, большая часть трудоспособного населения отправилась в большие города, а вместе с ними и налоговые поступления. Многие пенсионеры остались, однако, в сельских регионах. Тем не менее ожидания также высоки за пределами городов и крупных самоуправлений. Все люди по-прежнему ждут, что самоуправления будут предлагать своим жителям качественные услуги и развивать свой регион. На все это нужны деньги.
Мы находимся в ситуации, когда почти половине самоуправлений очень трудно предоставлять даже базовые услуги своему населению. Некоторым из них потребуется дополнительная поддержка уже в 2024 году.
В качестве пластыря на рану мы в коалиции предложили план, который стал бы шагом к целостному решению, чтобы помочь нам облегчить ситуацию уже в 2024 году там, где сейчас потребность ощущается больше всего.
С будущего года мы хотим сделать так, чтобы волости и города начали получать больше денег от подоходного налога с пенсии, но настолько же меньше от налога на доходы физических лиц. В результате изменений самоуправления, находящиеся в наиболее сложной ситуации, начнут получать поддержку от самоуправлений с более высокими доходами.
Всем нужны деньги для своих услуг и инвестиций. Поскольку государственный бюджет также находится в сложном положении, мы стоим перед непростым выбором. Однако, просто выжидая лучших времен, мы вспахиваем почву для новых кризисов, решение которых обойдется еще дороже.
Хотя государство на общих основаниях распределяет деньги между самоуправлениями, в действительности они распределяются между самоуправлениями неравномерно. В Эстонии велико региональное неравенство, и заниматься этим нужно не только на словах, но и на деле.
Нынешним летом мы начнем переговоры с самоуправлениями, чтобы найти долгосрочные решения их финансовых проблем. Я также надеюсь на инициативу самих самоуправлений, потому что их положение, опыт и практика являются важными знаниями, на основе которых мы можем найти лучшие решения.
У нас нет времени ждать, мы должны действовать сейчас и немедленно. Прежде чем жизнь на селе угаснет насовсем. Мы должны работать над тем, чтобы отдаленные и небольшие районы были привлекательны также для молодежи и людей трудоспособного возраста, чтобы обеспечить устойчивую жизнь повсюду в Эстонии.
Должно быть хорошо жить в любом уголке Эстонии.