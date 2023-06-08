День кафе "Viru Toit" расширяет охват

В субботу, 10 июня, по всему Ида-Вирумаа откроют свои двери 17 однодневных кафе или стационарных заведений питания, которые предложат в этот день специальное меню.
НКО "Kohalik Toit" уже в четвертый раз организует День кафе "Viru Toit", и количество участников постоянно растет. Нынче откроют свои двери рекордные 17 кафе.
- Среди них будут кафе, предлагающие в этот день специальное меню, однодневные кафе во главе с уже зарекомендовавшими себя поварами и пекарями, а также уютные домашние кафе, хозяева которых пригласят гостей прямо во двор своего дома, - пояснила член правления НКО "Kohalik Toit" Катрин Ларенс.
Меню кафе будет длинным и разнообразным.
- Однако всех наших поваров объединяет одно - любовь к еде и прежде всего к местной еде. Условием участия является использование продуктов местных производителей с целью повышения интереса к местному производству и сети "Viru Toit" , - сказала организатор.
Катрин Ларенс выразила надежду, что кафе посетит большое количество любителей еды - в конце концов, это прекрасная возможность посетить места, куда иначе не попасть, попробовать вкусы, с которыми никогда раньше не сталкивались, встретиться с интересными людьми и послушать их истории вместе с отличной едой.
За Днем кафе можно следить на странице "Viru Toit" в "Facebook". Там же можно найти меню, координаты домашних кафе и информацию о часах работы.
Кафе "Viru Toit"
- "Pagarikoja Täpiline Koogikohvik"
В Сонда все сладкоежки могут насытиться пирожными и пирогами, также на месте приготовят вкусную уличную еду.
- "Streetfood Таллинн-Нарва"
В Варья уже с восьми часов утра на самом большом шоссе будет предлагаться лучшая уличная еда.
- Шахтерский дом
В Таммику в приусадебном саду Шахтерского дома в меню будут суп из щавеля, бургер, пирожное "Павлова" к кофе и летние коктейли. Работают музейная комната, блошиный рынок, фотовыставка под открытым небом и временная фотостудия Майлы Мелдре.
- Ресторан "Von Taube" в городище Пуртсе
Расположенный между метровыми стенами первого этажа городища Пуртсе ресторан с деревенской атмосферой и подборкой музыки также предложит деревенскую еду.
- "Maja Taga" ("За домом")
Кафе за многоквартирным домом?! Почему бы нет. В Вока в кафе за домом предложат как соленые, так и сладкие закуски.
- Кафе "Bon Appetit"
Конек йыхвиского кафе - это натуральная выпечка и вкусные пирожные и пироги, приготовленные из лучшего сырья.
- "Voka INC"
Во дворе своего дома в Вока шеф-повар ресторана "Franzia" Индрек Кыверик обещает предложить обычную еду.
- Домашнее кафе приморского рыбака
Домашнее кафе приморского рыбака в Лиймала откроет двери своей коптильни и домашние ворота для всех любителей рыбы.
- Кафе гречневой фабрики в Тякуметса
В меню кафе в Тякуметса будут представлены блюда из экологической зеленой гречи: грибной суп, рагу из гречи с овощами, гречневые котлеты, гречневые оладьи, гречневый кисель, гречневый хлеб, салат.
- Кафе "Mon Laurée" на мызе Аа
В ассортименте конфеты и шоколад "Mon Laurée", а также различные соленые и сладкие закуски.
- Ресторан "Lammas ja Roos"
В Ийзаку предложат лучшее жаркое и самые сладкие десерты.
- "K5"
В Кивиыли "K5" приглашает на утренний кофе или обед с семьей.
- Домашнее кафе у реки
В меню кафе во дворе дома в Майдла борщ и два рыбных супа, салат "Цезарь", американский хот-дог, куриный шницель с сыром пармезан и картофелем фри, а также широкий выбор десертов.
- Кафе "Veera"
В Лаагна прямо у шоссе в "Vanatare" предложат пирожные и пироги.
- Кафе пикниковой сцены: игры и музыка
В Сака откроется кафе, весь день будет наполнен играми на лужайке, вечер закончится концертом.
- Кафе "Mõmm ja Teepidu" на хуторе Тагавалья
На этот раз тема - чаепитие мишек: ярмарка игрушек, катание на пони для детей.
- Кафе "Apteegi Kohvik" в Куремяэ
Кафе предложит известные и популярные бабушкины голубцы, приготовленные на месте пельмени и котлеты по-киевски, филе судака, весенний суп из щавеля, соленые и сладкие пироги, а также лепешки из местной лесной и садовой продукции.