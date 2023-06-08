Северное побережьеНовостиДля подписчиковНовый директор спортцентра приступит к работе с 1 августаИрина Кивисельг, журналист8 июня 2023, 00:00Facebook TwitterComments Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / ArhiivВторой конкурс на поиск нового директора Кохтла-Ярвеского спортцентра, завершившийся в мае, прошел успешно, и комиссия выбрала лучшего кандидата из 11 претендентов, но его имя до сих пор не назвали.Facebook TwitterComments Ключевые слова кохтла-ярвеский спортцентрНадежда Пахка Pекомендуем