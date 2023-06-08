Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru".
Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Второй конкурс на поиск нового директора Кохтла-Ярвеского спортцентра, завершившийся в мае, прошел успешно, и комиссия выбрала лучшего кандидата из 11 претендентов, но его имя до сих пор не назвали.

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