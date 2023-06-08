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В День города Кохтла-Ярве впервые собирают большое праздничное застолье

Ирина Кивисельг
, журналист
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"Dochka Bossa" три года назад открыла серию уличных концертов "Летние ритмы", которые стали традиционными. Возможно, "застольные" праздничные вечеринки тоже станут еще одной привлекательной летней традицией.
"Dochka Bossa" три года назад открыла серию уличных концертов "Летние ритмы", которые стали традиционными. Возможно, "застольные" праздничные вечеринки тоже станут еще одной привлекательной летней традицией. Фото: Erakogu

Кохтлаярвесцам предлагают 15 июня отметить День города большим застольем около Кохтла-Ярвеского центра культуры. Но с оговоркой: праздник состоится при условии сухой погоды.

15 июня Кохтла-Ярве исполняется 77 лет. В начале недели "СП" писало, что проведение Дней города перенесли на середину июля, тем не менее городские власти придумали, как отметить этот знаковый летний день - предлагают горожанам в четверг устроить совместное застолье.

- Идея проста: каждый собирает свою компанию и приносит на стол какое-нибудь угощение и необходимые столовые принадлежности, - объясняет специалист по связям с общественностью Надежда Пахка. - Можно, конечно, прийти и одному. Не возбраняется также поделиться своими вкусностями с другими гостями. Запоминающимся этот вечер сделают выступления местных талантов, а танцевальное настроение будет создавать городской оркестр.

Желающим поучаствовать в празднике предлагают до 13 июня забронировать стол, указав число участников, так как будут установлены столы разной величины, максимально до 10 человек. Среди накрытых и красиво украшенных столов будет выбран лучший! Бронирование открыто до 13 июня, ссылку можно найти на городской странице.

Но можно просто устроить пикник на зеленой лужайке, придя со своей корзиной, - место бронировать не нужно, уголок найдется для всех.

Праздник пройдет у центра культуры Кохтла-Ярве (Keskallee 36) с 18.00 до 21.00. Но состоится только в сухую погоду!

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