В День города Кохтла-Ярве впервые собирают большое праздничное застолье

15 июня Кохтла-Ярве исполняется 77 лет. В начале недели "СП" писало, что проведение Дней города перенесли на середину июля, тем не менее городские власти придумали, как отметить этот знаковый летний день - предлагают горожанам в четверг устроить совместное застолье.

- Идея проста: каждый собирает свою компанию и приносит на стол какое-нибудь угощение и необходимые столовые принадлежности, - объясняет специалист по связям с общественностью Надежда Пахка. - Можно, конечно, прийти и одному. Не возбраняется также поделиться своими вкусностями с другими гостями. Запоминающимся этот вечер сделают выступления местных талантов, а танцевальное настроение будет создавать городской оркестр.

Желающим поучаствовать в празднике предлагают до 13 июня забронировать стол, указав число участников, так как будут установлены столы разной величины, максимально до 10 человек. Среди накрытых и красиво украшенных столов будет выбран лучший! Бронирование открыто до 13 июня, ссылку можно найти на городской странице.

Но можно просто устроить пикник на зеленой лужайке, придя со своей корзиной, - место бронировать не нужно, уголок найдется для всех.