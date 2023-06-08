В День города Кохтла-Ярве впервые собирают большое праздничное застолье

Кохтлаярвесцам предлагают 15 июня отметить День города большим застольем около Кохтла-Ярвеского центра культуры. Но с оговоркой: праздник состоится при условии сухой погоды.
15 июня Кохтла-Ярве исполняется 77 лет. В начале недели "СП" писало, что проведение Дней города перенесли на середину июля, тем не менее городские власти придумали, как отметить этот знаковый летний день - предлагают горожанам в четверг устроить совместное застолье.
- Идея проста: каждый собирает свою компанию и приносит на стол какое-нибудь угощение и необходимые столовые принадлежности, - объясняет специалист по связям с общественностью Надежда Пахка. - Можно, конечно, прийти и одному. Не возбраняется также поделиться своими вкусностями с другими гостями. Запоминающимся этот вечер сделают выступления местных талантов, а танцевальное настроение будет создавать городской оркестр.
Желающим поучаствовать в празднике предлагают до 13 июня забронировать стол, указав число участников, так как будут установлены столы разной величины, максимально до 10 человек. Среди накрытых и красиво украшенных столов будет выбран лучший! Бронирование открыто до 13 июня, ссылку можно найти на городской странице.
Но можно просто устроить пикник на зеленой лужайке, придя со своей корзиной, - место бронировать не нужно, уголок найдется для всех.
Праздник пройдет у центра культуры Кохтла-Ярве (Keskallee 36) с 18.00 до 21.00. Но состоится только в сухую погоду!