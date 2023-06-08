Ида-вируские хоры в воскресенье будут петь в Ийзаку

В день песни на сцену выйдут около 250 певцов из двенадцати хоров, большинство из которых - школьные хоры Ида-Вирумаа. Несколькими хорами будут представлены Йыхвиская основная школа и Ахтмеская школа искусств. Спеть приедет также смешанный хор Кохтла-Ярвеской гимназии. Участвовать будут также малышовые хоры Ийзакуской гимназии, Таммикуской и Малеваской основных школ Кохтла-Ярве, а также из Нарва-Йыэсуу. Из взрослых хоров в мероприятии поучаствуют Ийзакуский смешанный хор и Хор северо-восточного побережья. В конце дня песни выступит кохтла-ярвеская фольклорная группа "Kratt", в репертуар которой входят также песни ансамблей "Oort" и "Trad. Attack!".

Нынешний ида-вируский день хоров проходит под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии. По словам директора гимназии Хендрика Агура, гимназия начиная с марта активно общалась с хорами и хоровыми руководителями, определяла репертуар, раздавала ноты и слова песен. "Листочки с песнями получит и публика, чтобы зрители тоже могли подпевать и создавать чувство общности. Песня всегда связывала эстонцев и сплачивала их в трудные времена", - сказал он, отметив, что хоровой музыке в Ида-Вирумаа надо бы придать больший размах.