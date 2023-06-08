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Ида-вируские хоры в воскресенье будут петь в Ийзаку

Эрик Гамзеев
, журналист
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В 2019 году Хирво Сурва, один из самых известных современных эстонских хормейстеров из Ида-Вирумаа, дирижировал на уездном празднике песни в нарвском квартале Кренгольм. В это воскресенье он будет руководить хорами на проходящем в Ийзаку дне песни "Laulutungal".
В 2019 году Хирво Сурва, один из самых известных современных эстонских хормейстеров из Ида-Вирумаа, дирижировал на уездном празднике песни в нарвском квартале Кренгольм. В это воскресенье он будет руководить хорами на проходящем в Ийзаку дне песни "Laulutungal". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В воскресенье в 15.00 на певческой сцене в Ийзаку начнется день песни ида-вирумааских хоров "Laulutungal", среди дирижеров которого будет также один из самых выдающихся предводителей эстонской хоровой культуры Хирво Сурва, а для совместного пения приглашаются все желающие.

В день песни на сцену выйдут около 250 певцов из двенадцати хоров, большинство из которых - школьные хоры Ида-Вирумаа. Несколькими хорами будут представлены Йыхвиская основная школа и Ахтмеская школа искусств. Спеть приедет также смешанный хор Кохтла-Ярвеской гимназии. Участвовать будут также малышовые хоры Ийзакуской гимназии, Таммикуской и Малеваской основных школ Кохтла-Ярве, а также из Нарва-Йыэсуу. Из взрослых хоров в мероприятии поучаствуют Ийзакуский смешанный хор и Хор северо-восточного побережья. В конце дня песни выступит кохтла-ярвеская фольклорная группа "Kratt", в репертуар которой входят также песни ансамблей "Oort" и "Trad. Attack!".

Нынешний ида-вируский день хоров проходит под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии. По словам директора гимназии Хендрика Агура, гимназия начиная с марта активно общалась с хорами и хоровыми руководителями, определяла репертуар, раздавала ноты и слова песен. "Листочки с песнями получит и публика, чтобы зрители тоже могли подпевать и создавать чувство общности. Песня всегда связывала эстонцев и сплачивала их в трудные времена", - сказал он, отметив, что хоровой музыке в Ида-Вирумаа надо бы придать больший размах.

Традиции хоровой музыки уходят в Ида-Вирумаа в середину XIX века. Йыхвиский день песни, или межприходской праздник песни, состоялся тут еще в 1865 году. Проводившиеся затем певческие праздники заложили крепкую основу существующей до сих пор традиции праздников песни.

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