В "Astri Keskus" состоится показ мод

В марте этого года начала работу школа моды и языка "Moepööre", где перед участниками, изучающими язык, и дизайнерами стояла неординарная задача - создать уникальную коллекцию экологичной моды и попрактиковаться в эстонском языке.

- Было чрезвычайно увлекательно наблюдать за тем, что дизайнеры из числа изучающих язык создали всего за три месяца, повторно используя материалы, найденные в "Uuskasutuskeskus". Мне уже удалось увидеть созданные коллекции, и я уверяю, что вскоре мы все увидим как минимум несколько очень впечатляющих работ, - сказала одна из организаторов школы моды и языка, фэшн-фотограф Геттер Райенд.

Готовую одежду и аксессуары можно будет увидеть на открытом показе мод в торговом центре "Astri", начало - в 16.00, вход свободный. В ходе шоу определится участник, чье творчество достойно звания "Лучшая коллекция экологичной моды" и премии в тысячу евро для дальнейшего развития.

Помимо коллекций, созданных в школе моды и языка "Moepööre", на сцене также будут представлены работы других эстонских модельеров - "Studio KÄT", Ану Сиркас, Luste и "Gallery x Red Island". Впервые в Нарве свои выпускные работы покажут и студенты факультета текстиля и кожи Высшей художественной школы "Pallas".