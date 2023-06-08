Прокуратура: только арест Осипенко предотвратит продолжение преступлений

3 ноября прошлого года Николая Осипенко доставили в Вирускую тюрьму на машине скорой помощи. Через полгода Тартуский окружной суд освободил его из-под стражи, хотя прокуратура ходатайствовала о продлении срока задержания.

Прокуратура обжаловала постановление Тартуского окружного суда, на основании которого подозреваемого в коррупционных преступлениях Николая Осипенко освободили из-под стражи, так как находит, что на свободе Осипенко может продолжить совершать преступления.