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Прокуратура: только арест Осипенко предотвратит продолжение преступлений

Эрик Калда
, журналист
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3 ноября прошлого года Николая Осипенко доставили в Вирускую тюрьму на машине скорой помощи. Через полгода Тартуский окружной суд освободил его из-под стражи, хотя прокуратура ходатайствовала о продлении срока задержания.
3 ноября прошлого года Николая Осипенко доставили в Вирускую тюрьму на машине скорой помощи. Через полгода Тартуский окружной суд освободил его из-под стражи, хотя прокуратура ходатайствовала о продлении срока задержания. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Прокуратура обжаловала постановление Тартуского окружного суда, на основании которого подозреваемого в коррупционных преступлениях Николая Осипенко освободили из-под стражи, так как находит, что на свободе Осипенко может продолжить совершать преступления.

Тартуский окружной суд отменил 24 мая постановление Вируского уездного суда от 28 апреля, по которому удовлетворялось ходатайство генпрокурора о содержании под стражей подозреваемого Николая Осипенко в течение более шести месяцев. В соответствии с постановлением суда, подозреваемого освободили из-под стражи.

Окружной суд уже не считает обоснованным содержание под стражей

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