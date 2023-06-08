Прокуратура: только арест Осипенко предотвратит продолжение преступлений

Прокуратура обжаловала постановление Тартуского окружного суда, на основании которого подозреваемого в коррупционных преступлениях Николая Осипенко освободили из-под стражи, так как находит, что на свободе Осипенко может продолжить совершать преступления.
Тартуский окружной суд отменил 24 мая постановление Вируского уездного суда от 28 апреля, по которому удовлетворялось ходатайство генпрокурора о содержании под стражей подозреваемого Николая Осипенко в течение более шести месяцев. В соответствии с постановлением суда, подозреваемого освободили из-под стражи.