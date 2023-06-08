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СПАСАТЕЛИ ⟩ Дождь помог потушить горевший торфяник

6 июня 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей. Снимок иллюстративный.
Машина спасателей. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov /Põhjarannik

К вечеру 6 июня в центр тревоги сообщили о возгорании на местности в районе железнодорожного переезда в деревне Конью Тойлаской волости.

Спасатели обнаружили дымящуюся на площади 25 квадратных метров торфяную почву. Возгорание потушили за полтора часа.

Работам по тушению посодействовал также начавшийся дождь. 

Нерадивый разжигатель костра оштрафован за возгорание сухой травы

6 июня днем спасатели получили вызов в связи с возгоранием почвы на улице Теразе в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. Спасатели потушили начавшийся от костра пожар, распространившийся на 200 квадратных метров.

Руководитель спасательных работ составил протокол на нерадивого разжигателя костра, по которому того оштрафовали на 40 евро.

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