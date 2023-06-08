ОДИН ВОПРОС ⟩ Пошло ли на спад в Ида-Вирумаа распространение коронавируса?

- Похоже, что сейчас показатели заражения уменьшились. Мы ведь не знаем фактического распространения. Регистрируются более тяжелые случаи заражения, с которыми пациенты попадают к врачам, а большинство заболевших тестируются дома экспресс-тестами, да и лечатся часто дома, без обращения к врачу.

Но мы все же ведем мониторинг сточных вод, и нас радует, что если раньше в районе Йыхви и Ахтме уровень был красного цвета [по степени интенсивности распространения коронавируса], то сейчас он зеленый. В то же время как в Нарве, так и в Силламяэ уровень еще желтый - это такой средний уровень распространения. Но все-таки это тоже лучше, чем оранжевый или красный.