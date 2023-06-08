ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дилемма муниципальных мыз

В Ида-Вирумаа по сей день сохранились - вместе со своими главными зданиями - дюжина мыз. Их судьба и статус были разными, хотя, как правило, найти им применение было далеко не просто везде. Да, исторически сложилось так, что, например, на мызах Иллука и Майдла действовали школы, однако целесообразность содержания этих маленьких школ в исторических зданиях мыз время от времени ставилась под сомнение.
На мызе Аа действует попечительский дом, на мызе Мяэтагузе благодаря поступающим за сланцедобычу деньгам налогоплательщика сумели построить спа-отель, содержать который тоже сложно.
Находящаяся в частных руках мыза Сака потребовала огромных инвестиций, чтобы развалившийся когда-то комплекс достиг своего нынешнего состояния. А мыза Эдизе является грустным памятным знаком давних хороших времен.
Мызу Кукрузе годами пытались пробудить к жизни сначала Кохтлаская, а потом Тойлаская волость, однако это не принесло успеха, несмотря на то, что денег туда было вложено очень много.
Содержать мызу - не простая задача для самоуправления, независимо от того, действует там школа или отель. Во многом это связано с требованиями охраны памятников старины, которые очень дорого адаптировать к условиям сегодняшнего дня. И даже если имеются бизнес-идея и деньги на инвестиции, это не обязательно будет эффективно работать, как мы видим на примере Мяэтагузе.
Конечно, понятно чувство ответственности и желание самоуправления сохранить свое историческое наследие, однако в какой-то момент приходится делать трудный выбор, чтобы решить, не разумнее ли продать эти объекты, которые не связаны напрямую с выполнением обязанностей самоуправления, и направить освободившиеся деньги, например, на развитие образования, культуры или социальной сферы?