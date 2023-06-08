ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дилемма муниципальных мыз

На мызе Аа действует попечительский дом, на мызе Мяэтагузе благодаря поступающим за сланцедобычу деньгам налогоплательщика сумели построить спа-отель, содержать который тоже сложно.

Находящаяся в частных руках мыза Сака потребовала огромных инвестиций, чтобы развалившийся когда-то комплекс достиг своего нынешнего состояния. А мыза Эдизе является грустным памятным знаком давних хороших времен.

Мызу Кукрузе годами пытались пробудить к жизни сначала Кохтлаская, а потом Тойлаская волость, однако это не принесло успеха, несмотря на то, что денег туда было вложено очень много.

Содержать мызу - не простая задача для самоуправления, независимо от того, действует там школа или отель. Во многом это связано с требованиями охраны памятников старины, которые очень дорого адаптировать к условиям сегодняшнего дня. И даже если имеются бизнес-идея и деньги на инвестиции, это не обязательно будет эффективно работать, как мы видим на примере Мяэтагузе.