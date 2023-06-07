В поездах Elron запретят бриться

Согласно новым правилам пассажирских перевозок в поездах Elron, которые вступят в силу со следующей недели, в поезде предусмотрено десять мест для велосипедов, четыре из которых будут доступны в предварительной продаже, пишет ERR.

В социальных сетях многие велосипедисты недовольны тем, что новые правила требуют от них освободить место для пассажиров с детскими или инвалидными колясками, и если места заняты, то проводник имеет право отказать в посадке пассажиру с велосипедом.

Руководитель отдела коммуникаций Elron Кристо Мяэ пояснил ERR, что на самом деле такой же пункт есть и в действующих сейчас правилах, которые вступили в силу в мае 2021 года, и что в части, касающейся пассажиров с велосипедами, существенных изменений не вносилось - наибольшее влияние на проезд велосипедистов по-прежнему оказывает количество мест для велосипедов в зоне С.

- В зоне С приоритет отдается людям с особыми потребностями, таким как пассажиры в инвалидных колясках и пассажиры с детскими колясками. В каждом поезде есть два места для инвалидных колясок, - сказал он, добавив, что, купив билет для велосипеда на сайте Elron в предварительной продаже, пассажиры тем самым резервируют место для своего велосипеда.