В Нарвской больнице с осени будут обучать медсестер

Тартуская высшая школа здравоохранения подпишет в следующий понедельник договор о сотрудничестве с Нарвской больницей, предусматривающий организацию обучения медсестер в Нарве с осени этого года.
Обучающиеся в Нарве медсестры будут студентами Тартуской школы здравоохранения. Основная учебная и практическая работа будут организованы в Нарве, но некоторые занятия также будут проходить в Тарту и в режиме онлайн. Преподавание будет вестись на эстонском языке.
- Предложение обучения в регионах важно для нас, так как это позволяет учащимся получать медицинское образование по месту жительства и лучше совмещать учебу с семейной и профессиональной жизнью, - сказала проректор по учебной работе Тартуской высшей школы здравоохранения Керсти Вийткар.
Основной курс обучения сестринскому делу длится 3,5 года. Для летнего набора на учебу в Нарве есть 26 учебных мест.