В Нарвской больнице с осени будут обучать медсестер

Обучающиеся в Нарве медсестры будут студентами Тартуской школы здравоохранения. Основная учебная и практическая работа будут организованы в Нарве, но некоторые занятия также будут проходить в Тарту и в режиме онлайн. Преподавание будет вестись на эстонском языке.

- Предложение обучения в регионах важно для нас, так как это позволяет учащимся получать медицинское образование по месту жительства и лучше совмещать учебу с семейной и профессиональной жизнью, - сказала проректор по учебной работе Тартуской высшей школы здравоохранения Керсти Вийткар.