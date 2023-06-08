О чем говорит искусство символов

"Symbol 4" - объединение художников с единым концептуальным взглядом, так объяснил на вернисаже один из участников Эдуард Зеньчик. Оно было создано четыре года назад и устраивает выставки в разных галереях обычно дважды в год. В Йыхви - впервые.

- Четверка символизирует идеальную устойчивую структуру, поэтому часто встречается в древней мифологии, легендах, философских трактатах, - рассуждает он. - Четыре стороны света, четыре картины, четыре художника, благодаря которым четыре года назад родилось наше объединение. Несмотря на то, что в нынешней экспозиции семь авторов, на открытии выставки только четверо - по разным причинам другие не смогли приехать. Но они с нами - их творения помогают познакомиться с их мыслями. Символизм позволяет глубже проникнуть в сущность окружающего мира. Это тонкое, не прямое, метафорическое, иносказательное видение реальности. Наши холсты начинают общаться со зрителями с помощью образов. В каждом присутствует многослойность интерпретаций. А само искусство задает вопросы, на которые каждый может найти свой ответ.