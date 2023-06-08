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О чем говорит искусство символов

Ирина Кивисельг
, журналист
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Владимир Копылов, Эдуард Зеньчик, Вадим Ерохин и Юрий Хорев - каждого в "Symbol 4" привел свой путь.
Владимир Копылов, Эдуард Зеньчик, Вадим Ерохин и Юрий Хорев - каждого в "Symbol 4" привел свой путь. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эстетика символизма и авангардизма стала общим фактором для разных в жизни, но близких по духу художников - в Йыхвиской городской галерее открылась выставка "Symbol 4", на которой представлены произведения семи авторов.

"Symbol 4" - объединение художников с единым концептуальным взглядом, так объяснил на вернисаже один из участников Эдуард Зеньчик. Оно было создано четыре года назад и устраивает выставки в разных галереях обычно дважды в год. В Йыхви - впервые.

- Четверка символизирует идеальную устойчивую структуру, поэтому часто встречается в древней мифологии, легендах, философских трактатах, - рассуждает он. - Четыре стороны света, четыре картины, четыре художника, благодаря которым четыре года назад родилось наше объединение. Несмотря на то, что в нынешней экспозиции семь авторов, на открытии выставки только четверо - по разным причинам другие не смогли приехать. Но они с нами - их творения помогают познакомиться с их мыслями. Символизм позволяет глубже проникнуть в сущность окружающего мира. Это тонкое, не прямое, метафорическое, иносказательное видение реальности. Наши холсты начинают общаться со зрителями с помощью образов. В каждом присутствует многослойность интерпретаций. А само искусство задает вопросы, на которые каждый может найти свой ответ. 

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